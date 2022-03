Jorge Pozo sobre su distanciamiento de Gisela Valcárcel: “Dijeron que no le sumaba”

El padre de Ethel Pozo reapareció públicamente luego de varios años de ausencia y protagonizó una extensa entrevista con el programa Amor y fuego. En la conversación reveló que se comunicó con el abogado de Gisela Valcárcel para pedirle una pensión mensual y así poder tratar la enfermedad que lo aqueja.

Jorge Pozo también comentó a las cámaras cómo fue su relación con la conductora de América hoy durante sus primeros años de vida y por qué terminó distanciándose de la popular ‘Señito’ y su hija.

¿Por qué Jorge Pozo se separó de Gisela Valcárcel?

Según comentó, cuando Gisela Valcárcel comenzó a ganar fama se dio cuenta de que no encajaba en este nuevo entorno artístico. Además afirmó que personas allegadas a la famosa productora le aconsejaban que se aleje de él, por lo que decidió migrar a los Estados Unidos buscando su propio progreso.

“Decían que yo no le sumaba, por otra persona me dijeron que debía dar un paso al costado , que Ethel tiene una vida mejor, un futuro. Qué podía hacer yo si no tenía oficio ni beneficio, solo quería surgir”, expuso ante las cámaras.

Magaly Medina presenta audios del padre de Ethel Pozo

Cumplió su promesa. Magaly Medina probó con audios que el padre de Ethel Pozo sí se comunicó con su equipo de producción para pedir una entrevista. “Quiero conversar con Magaly, no converso con nadie más”, se le escucha decir al señor en el material.

La conductora explicó por qué negó la entrevista: “Yo decido con quién converso, la producción decide, no quisimos saber nada de este señor y lo tenemos desde el 13 de febrero”.