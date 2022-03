Ethel sobre pedido de manutención de Jorge Pozo: “Según ley, les corresponde a los cónyuges”

Rompió su silencio. Ethel Pozo se pronunció tras el pedido de manutención de Jorge Pozo a la conductora de televisión. Tras la aparición de la expareja de Gisela Valcárcel en diferentes medios y hacer su petición a través de las cámaras de Amor y fuego, la presentadora de América hoy fue precisa con su decisión en no querer ayudarlo económicamente.

“Yo me dedico a mis hijas y tengo que darles lo que yo gano con mi trabajo porque salgo a las seis de la mañana todos los días (para trabajar) y lo hago desde los 18 años”, mencionó. “Según ley, creo que corresponde a los cónyuges (manutención). Yo tengo una familia formada, me dedico a mis hijas y si me voy algún día de esta vida, pues mis hijas tendrán lo poco o mucho que haya ahorrado”, explicó en entrevista con El Comercio.

Asimismo, la comunicadora destacó la crianza que recibió de parte de Gisela Valcárcel. “Yo tomo (el pedido de su padre) muy tranquila porque tengo un hogar formado. A mí me crió Gisela Valcárcel, lo que todo el mundo conoce, que fue madre y padre para mí. Entonces, con lo que Dios me dio, que es la única mujer que me sacó adelante, soy feliz”, indicó.

Jorge Pozo se niega a pedirle perdón a su hija

El padre biológico de Ethel Pozo salió del anonimato para contar detalles sobre su relación con la ‘Señito’. Además, reveló que no siente culpa de cuando abandonó a su descendiente a los ocho años de edad. “¿Yo error? Yo me siento con la conciencia tranquila. ¿Error por qué? Si yo seguí el estilo de vida que ella (Ethel) estaba viviendo, ¿por qué me ponen esa objeción”, refirió al programa de Rodrigo González.

Ethel Pozo recibe apoyo de sus seguidores sobre reclamos de su padre

Luego de que reapareciera Jorge Pozo en la pantalla chica para pedirle ayuda monetaria a Ethel Pozo, los usuarios de las redes sociales le mostraron su apoyo. “Ethel, ignora al señor que te dio el apellido, ese no es padre. Hay que ser buen hijo de... para pedir pensión cuando él jamás la paso por Dios no tiene vergüenza así la ley diga que tienes que darle que no le dé nada si tú no estuviste cuando su hija lo necesito allí, no pensó que podía estar enferma con hambre, no le importó ahora que lo atiendas sus otros ojos no los que tiene dinero”, escribieron en Instagram.