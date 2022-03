Padre de Ethel Pozo se niega a pedirle perdón: “Yo me siento con la conciencia tranquila”

Jorge Pozo, el padre biológico de Ethel Pozo, salió del anonimato y reveló detalles sobre su relación con la conductora. El señor, que pide dinero para tratar una enfermedad, afirmó ante cámaras que siempre ha querido mucho a su hija y que veló por ella en sus primeros años de vida.

“Yo iba a visitar a mi hija, le llevaba su tamal los domingos pero yo veía que había un progreso, había casa, carro, programa de televisión. Yo miraba que ella subía y que yo estaba abajo y veía mi realidad”, explicó.

No le pide perdón

A pesar de que no ha estado presente por más de 30 años en la vida de Ethel Pozo, el hombre de 66 años no acepta sus errores y se rehúsa a pedirle perdón por haber estado ausente por mucho tiempo y no haber podido ser una figura paterna para la figura de América TV.

“¿Yo error? Yo me siento con la conciencia tranquila. ¿Error por qué? Si yo seguí el estilo de vida que ella (Ethel) estaba viviendo , ¿por qué me ponen esa objeción?”, dijo a Amor y fuego.

¿Por qué Jorge Pozo se alejó de Ethel?

En su entrevista con Amor y fuego, el padre de Ethel Pozo reveló los motivos que lo llevaron a desaparecer de la vida de la conductora cuando ella aún era una pequeña niña. Jorge Pozo reveló que cuando Gisela Valcárcel comenzó a surgir en la industria, le pidieron que se aleje.

“Decían que yo no le sumaba, por otra persona me dijeron que debía dar un paso al costado, que Ethel tiene una vida mejor, un futuro. Qué podía hacer yo si no tenía oficio ni beneficio”, expresó.