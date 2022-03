Dulce María asegura que no habrá conciertos de RBD en el 2022: “Este año no se va a hacer”

Ante los rumores que apuntan un nuevo reencuentro de RBD para este año, Dulce María alertó a sus seguidores y aseguró que este 2022 no habrán conciertos de la agrupación. La cantante mexicana contó que los integrantes de la banda intentaron concretar las presentaciones, pero finalmente no lograron llegar a un acuerdo.

De ese modo, la también actriz advirtió sobre unas posibles páginas fraudulentas que estarían ofreciendo entradas para este show y pidió a sus fans que no compren ningún boleto porque no habrá dicho evento.

Dulce María advierte a sus seguidores sobre una posible estafa por falso concierto de RBD

La artista que interpretó a Roberta en Rebelde se dirigió a sus seguidores ante las cámaras del programa Hoy y les recomendó tener cuidado con adquirir entradas falsas, ya que este año no se realizará.

“Desgraciadamente, este año no se va a hacer. No sé si algún día se vaya a hacer. Ojalá, pero este año no se va a hacer. Teníamos ganas, lo intentamos, pero por varias cosas no se pudo”, explicó.

“Obviamente, no compren boletos porque no existe y es un fraude, nada que sea oficial se lo crean. Completamente es un fraude, no se dejen engañar”, agregó.

Dulce María se pronuncia sobre ataques que recibió tras revelar que sufrió explotación laboral

Asimismo, Dulce María fue consultada sobre las críticas que ha recibido luego de decir que sufrió explotación laboral mientras fue parte de RBD. La cantante restó importancia a los ataques y resaltó que está enfocada en su hija.

“La verdad es que casi no veo Twitter. Tengo, gracias a Dios, varios comentarios generalmente muy bonitos y muy positivos. Y tampoco tengo el tiempo con mi bebé, con mi trabajo y con miles de cosas para revisar todas las cosas que me ponen”, mencionó.