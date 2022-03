Dorita Orbegoso desmiente supuesto romance con Jerson Reyes: “Estoy soltera”

Dorita Orbegoso prefiere estar enfocada en su hijo y restar importancia a las críticas luego de que salieran a la luz imágenes donde se le ve junto a Jerson Reyes. Esta vez, la modelo decidió hablar sobre su vida sentimental y aclarar el supuesto romance con el deportista; además, aseguró estar soltera.

“Estoy soltera y es lo único que voy a decir. No hablo de mi vida personal desde que tuve la relación con el papá de mi hijo . Estoy hablando de hace seis años atrás. Decidí que mi vida personal tiene que ser mi vida personal. He cometido muchos errores, antiguamente, con otras relaciones, por lo que decidí cuidarme y ahora ya soy mamá también, entonces, no quiero estar hablando de mi persona” , sostuvo en entrevista con El Popular.

Asimismo, la empresaria contó que si en algún momento tiene pretendiente no lo ocultará, ya que será captado junto a ella. “Si tengo novio o no, tampoco me voy a esconder, pero no tengo por qué salir a decirlo. Más que todo por el cuidado de mi bebé, por eso”, explicó.

Modelo asegura estar en una bonita etapa tras ‘ampay’ con deportista

Luego de que Amor y fuego difundiera imágenes de Jerson Reyes junto a la animadora, Dorita Orbegoso no dudó en pronunciarse a través de las cámaras de Mujeres al mando. Para ello, la empresaria reveló cuál es su situación sentimental para poner fin a las especulaciones sobre un posible romance con la expareja de Yahaira Plasencia. “Estoy en una bonita etapa de mi vida”, confesó ante la mirada de las conductoras del programa.

Dorita Orbegoso opinó sobre el regreso del padre de Ethel Pozo

La animadora no fue ajena a comentar el regreso de la expareja de Gisela Valcárcel, y decidió respaldar a Ethel Pozo por si decide ignorar el pedido de su padre. “Estás en tu derecho de no perdonarlo, de no comunicarte con él porque no tienes un sentimiento hacia él. No tienes la obligación de ayudarlo, pero uno como persona, si está en tu posibilidad, podrías hacerlo, pero no es tu obligación”, mencionó.