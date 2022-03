Madre de Juan Víctor difunde audios para condenar a Andrea San Martín por fumar marihuana

Andrea San Martín vuelve a ser el blanco de acusaciones por parte de Juan Víctor Sánchez y su familia. Alicia Díaz, madre de la expareja de la modelo, utilizó su cuenta de Instagram para condenar públicamente a la ex chica reality, quien tuvo un problema con la novia de Juan Victor, por supuestamente consumir drogas y dejar los utensilios cerca de donde juegan sus hijas.

Alicia Díaz a Andrea San Martín: “Te trataron horrible y la forma de tratar la aplicaste con la bebé”

Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez siguen envueltos en una batalla feroz por ver quién conservará la custodia de su menor hija. Recientemente, Alicia Díaz, madre de Juan Víctor, decidió mostrar una serie de imágenes y videos grabados sin consentimiento de la influencer.

Con este material audiovisual, Díaz busca que se desacredite a la ex chica reality, pues de esta forma, supuestamente, se comprobaría que San Martín consume marihuana y se dejaría expuestos los utensilios que utilizaría al alcance de sus niñas.

“Toda mi tarde me la he pasado fresh. He descubierto que tengo que fumar para estar tranquila”, se escucha decir a la modelo en un audio. Luego, la mamá de Juan Víctor le pregunta si es que con “fumar” se refiere a marihuana, y Andrea responde: “Sí, pues, el pucho no me pondría así fresh”.

Juan Víctor compartió en redes el momento en el que se reencontró con su menor hija

Previo a esta discusión pública, Juan Víctor ya había logrado ver a su pequeña. Durante el pasado viernes 25 de febrero, el expiloto colgó una foto en sus redes sociales en la que se le puede ver abrazando y cargando a su hija. “Nunca te dejaré de lado, por más que quieran alejarnos. ¡Y se llenen la boca de nefastos comentarios!”, escribió.