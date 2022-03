Sheyla Rojas le responde al doctor Fong por culparla de parálisis facial en su rostro

Sheyla Rojas se enlazó con el programa América hoy y le respondió directamente al doctor Fong, quien afirmó que ella tuvo la culpa de la parálisis facial en su rostro, debido a que no llevó un buen postoperatorio tras someterse a una liposucción de papada. La ex conductora de televisión también aprovechó para aconsejar a aquellas jóvenes que buscan someterse a diversas cirugías estéticas.

¿Qué dijo el doctor Fong?

El martes 1 de marzo, el doctor Fong defendió su trabajo como cirujano plástico y aseguró que no tenía ninguna responsabilidad en torno a la parálisis facial de Sheyla Rojas.

En plena emisión del programa América hoy, Ethel Pozo se dirigió al público y comentó: “Acaba de llamar el doctor Fong, porque no está de acuerdo que sea la responsabilidad del doctor, sino dice que en el caso de Sheyla Rojas es responsabilidad íntegramente de Sheyla Rojas ”.

La respuesta de Sheyla Rojas

Al enterarse de tales declaraciones, Sheyla Rojas se mostró sorprendida y le contestó al doctor Fong. Además, dejó en claro que desea no volver a hablar más del tema.

“ Yo ya no tengo nada que decir, ya hablé al respecto, ya aclaré lo que pasó , es un tema pasado (...) —El doctor dice que no has hecho un postoperatorio como deberías— Bueno, ya está (...) como dije, nunca más me vuelvo a hacer nada y obviamente con más cuidado”, aseveró.

“Y si el doctor dice eso, pues obviamente ya está en él, yo estoy con mi terapia y siento que estoy mejorando”, añadió.

Sheyla Rojas aconseja a jovencitas sobre cirugías estéticas

A raíz de su experiencia, Sheyla Rojas pidió a las jóvenes que sean más precavidas si están buscando someterse a algún tipo de tratamiento estético.

“Mi consejo es que tengan muchísimo cuidado con lo que se puedan hacer. Eso me sirvió a mí de experiencia. Sigo en terapia, una vez por semana (...) estoy mejorando”, comentó la exconductora de Estás en todas.