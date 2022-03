Mónica Cabrejos critica al padre de Ethel Pozo luego de pedir ayuda por supuesta enfermedad

Mónica Cabrejos no fue ajena a comentar la reaparición de Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo, quien en varios medios ha solicitado la manutención de su hija por padecer una supuesta enfermedad. El pedido del desaparecido padre ha sido muy cuestionado en la farándula peruana, ya que abandonó a Gisela Valcárcel cuando su primogénita tenía poco tiempo de vida.

Luego de la petición de Pozo, la presentadora de América hoy ni su madre se han pronunciado al respecto. Sin embargo, diferentes personajes del espectáculo arremetieron contra el padre de la comunicadora. En este caso, la conductora de Al sexto día criticó a la expareja de Valcárcel en sus redes sociales.

“Qué tal roncha. Vi esta noticia y me fue imposible no opinar. Tamaña desfachatez del sujeto. Padre no es quien engendra, padre en quien cría. Aunque sea en una casita comiendo pan y cebolla, trabajando de lo que sea para sacar a sus hijos adelante. Esos son los padres que merecen mi respeto”, escribió en su cuenta oficial de Facebook.

Mónica Cabrejos critica pedido de Jorge Pozo a Ethel Pozo. Foto: Mónica Cabrejos/Facebook.

Comunicadora apoya a Dorita Orbegoso tras ser víctima de violencia de género

Luego de que Dorita Orbegoso pisara el set de Panamericana TV, la presentadora del programa sabatino se refirió a la situación difícil que viene atravesando la bailarina, después de que denunciara a su expareja por violencia física y psicológica. “No sabía lo que le pasó, porque las últimas semanas estuve desconectada de las noticias. Qué lamentable, pero es una chica fuerte y va a salir adelante”, mencionó.

Mónica Cabrejos y Dorita Obregoso se vieron la cara después de muchos años. Foto: Instagram/Dorita Orbegoso/Mónica Cabrejos

Mónica Cabrejos critica duramente a Ricardo Mendoza

Hace unos días, Ricardo Mendoza y Norka Gaspar se burlaron de la agresión sexual que sufrió una niña dentro de un vehículo de transporte público. Aunque los comediantes pidieron disculpas públicas, Mónica Cabrejos arremetió fuertemente contra el conductor de Hablando Huevadas. “(...) Yo hablo huevadas, pero con sentido. Hacer humor es doblemente una responsabilidad. El machismo siempre ha sido tópico del humor. Casi todos los humoristas son hombres, es muy raro ver a una mujer haciendo humor. Seguimos siendo machistas, a mi show van mujeres en un 90%”, precisó a Trome.