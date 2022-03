Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se reencuentran por el primer día de clases de su hija

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba han decidido olvidar por completo sus diferencias por el bienestar de su hija. Al parecer la relación de padres entre ambos marcha cada vez mejor, tanto así que, este martes 2 de marzo, la pequeña asistió a su primer día de clases presenciales y ellos no tuvieron problemas en reencontrarse para poder brindarle todo su apoyo.

Por medio de sus historias en Instagram, la exconductora de América hoy compartió una serie de fotos en las que se ve a la menor realizando sus tareas en el aula.

“¡Feliz primer día de clases mi vida! Amo cada pasito que das. Eres una niña increíble, muy amada y bendecida. Que Dios te acompañe siempre... Esta semana es de adaptación, por lo tanto la acompaño, pero igual me quedo fuera del salón para que se vaya acostumbrando de a pocos”, fueron las emotivas palabras de la también actriz.

Melissa Paredes emocionada por el primer día de clases de su hija. Foto: Melissa Paredes/ Instagram

Al igual que Melissa Paredes, Rodrigo Cuba publicó en su Instagram una imagen donde su hija aparecía dibujando, junto a la frase “First day at school (primer día de clases)”.

Rodrigo Cuba acompaña a su hija Mía. Foto: Rodrigo Cuba/ Instagram

Melissa Paredes confirma que Rodrigo Cuba asumió gastos escolares

Melissa Paredes aclaró que Rodrigo Cuba sí asumió los gastos escolares de su hija tras la polémica que se generó porque afirmó que “nadie le daba ni un sol” para que la menor retorne a clases.

“Me preguntan cómo es en cuanto al colegio. Les cuento. La otra parte (Rodrigo Cuba) compró los útiles, me pasa la boleta y yo le deposito la mitad de los útiles, igual es en los uniformes. Por ejemplo, yo compro la mochila y la lonchera, pero no es que yo lo compré, voy a comprarlo, pero paso la boleta y él me deposita la mitad, y viceversa”, detalló.

Archivan demanda de tenencia que interpuso Rodrigo Cuba

A fines de febrero, la jueza de Familia de Lima, Elena Ureta Castillo, ordenó archivar la demanda que interpuso Rodrigo Cuba contra Melissa Paredes por la tenencia de su menor hija.

De acuerdo a la resolución de la magistrada, Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba llegaron a un acuerdo de conciliación, por lo que no había forma de que el proceso siga su curso.