Magaly Medina responde a Giuseppe Benignini tras revelar que trabajó como inversionista en Perú

Magaly Medina respondió fuerte y claro a Giuseppe Benignini luego de que arremetiera contra sus haters y asegurara que ellos no lo mantienen. Sin embargo, la presentadora de espectáculos quedó asombrada cuando el popular ‘Principito’, mediante un video en redes sociales, mencionó que en Perú fue un gran empresario.

La conductora de Magaly TV, la firme se mostró indignada por las declaraciones del modelo, quien en su momento fue pareja de Michelle Soifer y ahora radica en Bolivia. Además, reveló que es un personaje que nunca transcendió en Perú por ser dueño de restaurante, sino por acompañar en todos los eventos a la intérprete de “Tempo”.

“Otro perdedor. Este chico fracasó en todo lo que hizo, solo era el carga carteras de Michelle Soifer. Con ella estuvo trabajando en un negocio que ella puso y que se fue a la quiebra, nunca hizo nada acá. Ahora que está en Bolivia y no sabemos qué hace por allá ha decidido venderse como un gran inversionista”, acotó.

Conductora aconseja a Anthony Aranda sobre tener hijos con Melissa Paredes

La esposa de Alfredo Zambrano tomó unos minutos de su programa del martes 1 de marzo para analizar el deseo de Anthony Aranda de convertirse en padre junto con Melissa Paredes. Ante ello, la popular ‘Urraca’ le recomendó que primero debe tener un trabajo estable para formar una familia. “Este bailarín ya dice que en un futuro se ve con muchos hijos. Bueno, primero aprende a ganarte la vida bien para que puedas tener cuatro hijos porque, de lo contrario, entre él y Melissa, ¿cómo van a hacer?”, comentó.

Magaly Medina responde al padre de Ethel Pozo

Luego de la aparición del padre de Ethel Pozo en diferentes medios, quien incluso llegó a buscar ayuda de Magaly Medina, la conductora se negó a darle pantalla a Jorge Pozo, ya que busca desacreditar a Gisela Valcárcel. “Él no necesita chantajear públicamente a su hija biológica para que lo haga. No necesita usar a los medios y presionarlas de esa manera. Eso habla de la catadura moral de este hombre”, mencionó. “Yo no me voy a prestar para eso. La enemistad televisiva tiene un límite y eso no lo voy a pasar”, agregó.