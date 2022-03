Magaly Medina le rechaza entrevista al padre de Ethel Pozo: “Detesto a los irresponsables”

Magaly Medina tocó el tema de la reaparición del padre biológico de Ethel Pozo este martes 1 en su programa de televisión. La conductora hizo notar su fastidio porque Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de Amor y fuego, difundieron parte de las declaraciones del hombre de 66 años.

Según contó el progenitor de la figura de América TV, tiene un tumor cerebral y no cuenta con el dinero suficiente para tratárselo. En el avance, pide ayuda económica para poder operarse.

La entrevistadora reveló que el señor se contactó con su producción para una entrevista y exclusivas sobre su hija y la madre de ella. Sin embargo, ella lo rechazó.

“Este señor se comunicó con mi producción también, quería hablar con mi productor o conmigo. Dejó dicho al teléfono que tenía cosas muy interesantes para contarme. Yo le quiero decir desde acá que con Gisela Valcárcel podré tener todas las diferencias del caso, en una época habremos sido enemigas terribles y nos sacábamos todos los trapitos sucios, pero esas épocas de la televisión ya pasaron”, acotó Magaly Medina.

Magaly Medina respalda a Gisela Valcárcel

A la vez, calificó de irresponsable a Jorge Pozo por abandonar a su hija y reafirmó que no le dará pantalla. “Ethel Pozo ha sido una chica que se ha criado bajo la batuta de una madre soltera que trabajó duro y parejo para sacarla adelante”, agregó.

La conductora de televisión dijo que no caerá ante los juegos del sujeto, quien busca dejar mal parada a Gisela Valcárcel.

“Yo no me voy a prestar para esos juegos inmundos jamás porque detesto a los irresponsables, a la gente que no se hace cargo de sus acciones. Este país está lleno de padres irresponsables, los vemos todos los días. Mi enemistad televisiva con Gisela Valcárcel tiene un límite y eso no lo voy a pasar”, sentenció.

¿Quién es Jorge Pozo?

Jorge Pozo es el padre de la conductora de América hoy, Ethel Pozo, y expareja de Gisela Valcárcel. En algún momento frente a las pantallas, ella comentó que él la abandonó cuando se enteró de que estaba embarazada.

Tras 30 años, regresó de Ecuador para pedirle dinero por un tumor que se le ha detectado. “Yo te estoy buscando Ethel... Siempre te tengo en mi corazón y en mi mente. Las cosas han sucedido de esta manera y yo mismo la entiendo”, se le escucha decir en el avance que emitió Amor y fuego y que presentará este miércoles 2 de marzo.