Magaly Medina demostrará que el padre de Ethel Pozo sí se contactó con su producción

Magaly Medina vio la entrevista que realizó Amor y fuego a Jorge Pozo, expareja de Gisela Valcárcel, en la que afirmó estar incómodo con las declaraciones de la periodista. En el mencionado diálogo, el padre de Ethel Pozo recalcó varias veces que no se habría comunicado con la ‘Urraca’ e incluso la retó a mostrar pruebas que constaten lo dicho en su programa.

El día de ayer, martes primero de marzo, la conductora de televisión afirmó que no lo recibiría en el programa porque considera un acto indecente darle un espacio en televisión a quien dejó a su familia durante varios años.

¿Cómo reaccionó Magaly Medina?

La presentadora de ATV se incomodó con las declaraciones de Jorge Pozo y se pronunció a través de su cuenta oficial en Twitter. La influencer afirmó que durante la próxima transmisión de Magaly TV, la firme mostrará “pruebas irrefutables” sobre los mensajes que recibió su producción.

“No voy a permitir que un Don nadie me llame mentirosa”, fue así como la ‘urraca’ se refirió a Jorge Pozo, quien negó algún contacto con su programa.

¿Qué dijo Magaly Medina durante su programa?

Jorge Pozo regresó al Perú y exclamó ayuda monetaria a Ethel Pozo y a Gisela Valcácel debido a que no cuenta con una buena situación económica actualmente. Sin embargo, su aparición molestó a Magaly Medina y, según ella, él pidió estar en su programa e incluso le habría propuesto llorar.

“Él no necesita chantajear públicamente a su hija biológica para que lo haga. No necesita usar a los medios y presionarlas de esa manera. Eso habla de la catadura moral de este hombre”, indicó la conductora de Magaly TV, la firme. “Yo no me voy a prestar para eso. La enemistad televisiva tiene un límite y eso no lo voy a pasar”, sentenció.