Korina Rivadeneira pide consejos ante los constantes berrinches de su hija: “¿Qué hago mal?”

Korina Rivadeneira se encuentra atravesando un difícil momento con su hija Lara, que nació tras su matrimonio con Mario Hart. La modelo comentó a los usuarios de Instagram que la niña ha comenzado a tener berrinches propios de su corta edad y aseguró estar preocupada por no saber cómo reaccionar ante el comportamiento de su heredera.

La chica reality, quien recientemente sorprendió a sus seguidores al mostrar que culminó sus estudios de Diseño de Interiores, utilizó las plataformas para exponer el problema y no dudó en pedir recomendaciones a sus millones de seguidores.

Desea controlar el comportamiento de su bebé

Korina Rivadeneira indicó que está informándose para poder corregir correctamente a su pequeña de 1 año. “Es una etapa en los niños. Yo creía que era Lara y pensaba: ‘¿Qué hago mal? ¡Por Dios! ¿Qué estoy haciendo, qué me hace falta corregir? ¿Cómo corrijo esto?’. Todavía no sé cómo corregirlo: voy poco a poco”, expresó.

Del mismo modo contó una reciente travesura que hizo Lara en su hogar y cómo afrontó el momento: “Rayó todas las paredes y le expliqué que no se debe hacer allí porque el lugar adecuado es el papel. No le grité, no le pegué ni la hice sentir mal. Le hablé amorosamente y me funcionó”.

PUEDES VER: Korina Rivadeneira y Mario Hart comparten la primera ecografía de su futuro bebé

Korina Rivadeneira recibe los consejos de su madre

Luego de que la venezolana pidiera consejos a sus seguidores, recibió un importante mensaje de su propia madre. La progenitora de Korina Rivadeneira le explicó con un extenso mensaje la forma en que podría corregir a la pequeña niña cuando se porte mal.

“Los bebés hacen sus berrinches y los papás son quienes dan los límites. Se tiene que enseñar las cosas que no se pueden hacer, sobre todo con Lara, que es tan inteligente. Ella siempre va a pedir, pero los padres son los que tienen el freno para que ellos sepan cómo y cuándo parar”, escribió la señora Maribel.