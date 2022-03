Kim Kardashian es declarada legalmente soltera, pero divorcio de Kanye West no termina

Kim Kardashian ha pasado a ser considerada soltera ante las leyes estadounidenses, después de atravesar varios inconvenientes durante su divorcio de Kanye West. La empresaria, quien emocionó a sus seguidores luego de que Pete Davidson admitiera el noviazgo de ambos, recibió el favor de los jueces para cambiar su nombre. No obstante, el proceso legal no ha terminado definitivamente.

PUEDES VER Kim Kardashian se compró un avión por 95 millones de dólares

¿Cómo es que Kim Kardashian logró ser declarada legalmente soltera?

Durante la mañana del miércoles 2 de marzo, el juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Steve Cochran, dio la noticia que Kim Kardashian tanto esperaba: por fin iba a ser declarada soltera legalmente. Con esta decisión, la empresaria dejará de ser llamada Kim Kardashian West.

Según reportó Page Six, Kim se unió a la a la audiencia mediante una videoconferencia desde lo que parecía ser su hogar. Además, la celebridad habría señalado que se encontraba feliz por el apoyo que estaba recibiendo de las autoridades.

“Después de que el juez leyera las preguntas y le dijera que ahora había recuperado su soltería, Kim sonrió”, dijo una fuente anónima para el medio. Page Six también informó que la protagonista de Keeping up with the Kardashians aceptó ante los jueces que su matrimonio estaba fracturado, sin posibilidad de una reconciliación.

Por otro lado, la nueva abogada de West, Samantha Spector, afirmó que el rapero no tenía inconvenientes con que Kardashian recuperara su nombre, y que estaba más concentrado en lo que sucedería con sus bienes e intereses. Asimismo, los representantes de ambos indicaron que quedan temas pendientes en relación a la custodia de sus hijos y el plan de jubilación del artista.

People fue una de las primeras plataformas en informar sobre la soltería legal de Kardashian y West. Foto: Instagram People

PUEDES VER Kim Kardashian: Kanye West reprodujo en concierto el monólogo que la empresaria presentó en SNL

Kanye West podría estar saliendo con Chaney Jones, doble de Kim Kardashian

El portal TMZ publicó una serie de fotos en las que se puede ver a Kanye West y a Chaney Jones, considerada la doble de Kim Kardashian, paseando juntos por Malibú. El mismo medio señaló que han estado saliendo durante varias semanas.

“Caminaron por Bal Harbour Shops y se detuvieron en Balenciaga, luego tomaron el ascensor al segundo piso hasta Makoto, donde cenaron arroz crujiente de atún picante y algunos cócteles”, le dijo una fuente a Page Six sobre estas salidas.