¿Quién es Jorge Pozo, padre biológico de Ethel Pozo y por qué le pide ayuda?

Jorge Pozo, padre biológico de Ethel Pozo, ofreció una entrevista a un diario local, mediante la cual se dirigió a su hija y a su expareja Gisela Valcárcel para pedirles que lo apoyen económicamente. Asimismo, el hombre brindó polémicas declaraciones sobre su pasado amoroso con la conductora de televisión ante las cámaras del programa Amor y fuego.

¿Quién es Jorge Pozo?

Jorge Pozo es un hombre de 66 años que mantuvo una relación sentimental con Gisela Valcárcel, fruto de la cual nació Ethel Pozo el 15 de diciembre de 1980.

Como se recuerda, la propia presentadora contó que cuando tenía 17 años se enamoró de una persona mayor y que esta la abandonó cuando se enteró que estaba embarazada, por lo que tuvo que criar y mantener sola a su hija.

Además, se sabe que Jorge Pozo se encontraba viviendo en Ecuador y que regresó a Perú, precisamente a su barrio en La Victoria, debido a que no se encuentra bien de salud.

Por primera vez en la historia de la TV, Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo, se confiesa. Foto: composición/captura Amor y fuego/Instagram

¿Por qué le pide ayuda a Ethel Pozo?

Durante la entrevista que dio al diario Bono, Jorge Pozo contó que tiene un tumor en el cerebro y que no cuenta con dinero para llevar a cabo su tratamiento, por lo que les rogó a Ethel Pozo y a Gisela Valcárcel que lo ayuden.

“Ethel, no me dejes morir... Ellas no me quieren ver. Callé mucho tiempo y no es justo que me traten así (...) Vine para pedir ayuda, tengo un tumor y no tengo dinero”, fueron las declaraciones que emitió para dicho medio.

Jorge Pozo jura que no abandonó a Gisela Valcárcel

Otra fuerte controversia se originó recientemente porque Jorge Pozo negó rotundamente haber abandonado a Gisela Valcárcel cuando ella estaba en la dulce espera.

“Yo no abandoné a tu mamá cuando estaba embarazada (...) Yo estuve ahí, yo te firmé”, acotó el hombre a las cámaras de Amor y fuego.

Cabe precisar que, hasta el momento, ni Ethel Pozo ni Gisela Valcárcel se han pronunciado directamente sobre los comentarios de Jorge Pozo.