Jonas Brothers anuncian presentación de 5 días en Las Vegas: “Best Way to Kick Off Summer”

Los cantantes de “Sucker” anunciaron, este martes 1 de marzo, que realizarán un evento de cinco noches en Las Vegas en el teatro Dolby Live, ubicado en Park MGM. Kevin, Joe y Nick llevarán a cabo el show Jonas Brothers: Live en Las Vegas los días 3, 4, 9, 10 y 11 del mes de junio.

Los Jonas Brothers se presentaran cinco dias en Las Vegas. Foto: Jonas Brothers

Los chicos dieron a conocer esta noticia a través de sus redes sociales. Nick anunció que la venta de entradas empezará el 7 de marzo. Recordemos que los hermanos acaban de terminar el tour “Remember”, que constó de 40 conciertos.

Nick Jonas publica la fecha de venta de entradas para su evento en Las Vegas. Foto: Nick Jonas

Regreso de los Jonas Brothers

Los Jonas Brothers se tomaron un hiatus de seis años y regresaron en el 2019 con la canción “Sucker”, la cual fue un éxito rotundo. Este es el primer sencillo de su quinto álbum de estudio Happiness Begins.

Tras el lanzamiento de la canción, siguieron estrenando su documental Chasing happiness, el cual se puede visualizar en Prime video. Después, realizaron la gira Happiness begins y, seguidamente, lanzaron, en diciembre, la serie documental Moments between the moments, que relata los los sucesos detrás de escena de su tour Remember this.