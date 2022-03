Johanna sobre conducción de EEG: “Quería que en los 10 años sean dos mujeres, por primera vez”

María Pía Copello sorprendió a todos al reaparecer como la dupla de Johanna San Miguel en la conducción de Esto es guerra y se mostró muy emocionada por volver al show y estar al frente del equipo de los Combatientes. Además, mencionó que le tiene un cariño especial al reality, porque significó un gran cambio en su carrera.

“Le tengo cariño al programa porque es un formato que al inicio se me hacía súper complicado, ya que yo venía de conducir el lado infantil, así que esto me hizo aprender bastante y seguir avanzando” , dijo.

Johanna San Miguel pidió que la temporada de aniversario de EEG sea conducida por dos mujeres

De ese modo, Johanna San Miguel reveló que ella pidió que sea una mujer quien la acompañe en la conducción de esta edición por los diez años al aire del programa.

“La había pedido, quería que fuese ella (María Pía), porque quería conducir con una mujer. Quería que por primera vez Esto es guerra sea conducido por dos mujeres . Porque siempre ha sido hombre - mujer; por los diez años me parece muy interesante y retador que sean dos mujeres”, mencionó.

María Pía Copello promete defender a los Combatientes con uñas y dientes

En su regreso al programa, María Pía Copello se mostró muy entusiasmada por compartir la conducción con Johanna San Miguel, pero aclaró que defenderá a su grupo y no se quedará callada.

“Siento que Johanna puede ser más sarcástica y peleona que Mathías, eso es lo que me va a costar, pero siempre con respeto. Yo no me voy a quedar callada, porque defenderé a a mi equipo con uñas y dientes. Eso es lo que he hecho siempre”, puntualizó.