Gisela Valcárcel se refugia en Dios tras pedido económico del padre de Ethel Pozo

El último martes 1 de marzo, todas las miradas se enfocaron en Gisela Valcárcel y Ethel Pozo tras la entrevista que concedió Jorge Pozo, expareja de la conductora de El gran show y padre de la presentadora de América hoy.

Las declaraciones del hombre, quien abandonó a Valcárcel cuando esta le contó que estaba embarazada a los 17 años de edad, han provocado una ola de indignación entre los seguidores y detractores de ambas figuras televisivas, ya que, para ellos, no les parece justo que Jorge aparezca en sus vidas solo para pedir ayuda monetaria.

Ante esto, Gisela Valcárcel envió una serie de mensajes de reflexión donde nombraba a Dios y un pasaje bíblico.

PUEDES VER: Ethel Pozo comparte con sus hijas luego del pedido monetario de su padre Jorge Pozo

¿Qué dice Gisela Valcárcel en sus redes sociales?

Desde su cuenta de Instagram, la conductora Gisela Valcárcel publicó llamativos mensajes tras el pronunciamiento de Jorge Pozo.

“¡Aquí vamos! Quizá hoy todo vaya bien, o no, nadie sabe. Lo que es seguro es que, en todo momento, tendremos a Dios como padre. Él nos ayuda todo el tiempo. Confía”, escribió en sus historias.

“Los tiempos de Dios son los que no fallan, no te apresures, todo llegará cuando deba”, añadió.

Asimismo, la mamá de Ethel Pozo posteó un pasaje bíblico de Eclesiastés 8:6: ”Pues hay un tiempo y modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros”.

Gisela Valcárcel envía mensaje de reflexión tras pedido de ayuda del papá de Ethel Pozo. Foto: Gisela Valcárcel/Instagram

¿Por qué Jorge Pozo le pide ayuda a Ethel y Gisela Valcárcel?

Jorge Pozo nunca tuvo contacto con Ethel Pozo y, por tal motivo, muchos se han sorprendido por las declaraciones del hombre que vivió por muchos años en Ecuador. El padre biológico de la conductora de América TV, de quien muy poco se sabe, reapareció para pedir públicamente a su hija y a su expareja Gisela Valcárcel dinero para costear la operación de un tumor.

“Ethel, no me dejes morir. Ellas no me quieren ver. Callé mucho tiempo y no es justo que me traten así (…). Vine para pedir ayuda, tengo un tumor y no tengo dinero”, dijo Pozo al diario El Bono.