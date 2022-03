Evelyn Vela defiende a su esposo tras ampay de Magaly Medina: " A la gente le gusta el morbo”

Evelyn Vela se pronunció en redes sociales luego de que sus seguidores le consultasen constantemente sobre el ampay que se emitió en el programa de Magaly Medina, donde Valery Burga, su actual pareja, fue visto en un concierto de Miami rodeado de varias mujeres.

Como se recuerda, la bailarina empezó a publicar imágenes a través de su cuenta oficial en Instagram, las cuales provocaron rumores a cerca de una posible separación. De igual manera, la modelo decidió cambiar su foto de perfil en la que aparecía con él por otra en la que está sola.

¿Qué dijo Evelyn Vela?

Luego de todos los rumores sobre una supuesta ruptura, la mejor amiga de Melissa Klug decidió colocar una caja de preguntas en sus historias para que los cibernautas pudieran interrogarle sobre cualquier tema, y, como era de esperarse, le consultaron por Valery Burga.

PUEDE VER: Evelyn Vela se pronuncia tras imágenes de su esposo al lado de otra mujer

“¿A eso le llamas ampay? Se ve que tú no sabes nada. Ampay es cuando lo encuentran a uno infraganti, con alguien, y yo sabía que él estaría en ese concierto con su amigo y mi cuñada; y, por cierto, bailaban lindo”, indicó en una de sus historias.

“Oye, no se cansan. No querida ningún video con ellos. Te equivocas. Él fue a divertirse al concierto de ellos, nada más. ¿Cómo te lo explico?”, agregó.

Evelyn Vela defiende a Valery luego del 'ampay'. Foto: Instagram.

Evelyn Vela asegura que su matrimonio sigue vigente

Asimismo, la influencer aseguró que su relación se encuentra estable y que el video que transmitió Magaly en su programa fue enviado por las mujeres que rodeaban a su esposo.

“Él está en Miami y no va a estar encerrado todo el día. Es mi esposo, pero no es un prisionero. Me causa mucha gracia, porque no saben la calidad de persona que es él. A mucha gente no le gusta ver felices a otros, quieren inventar cualquier cosa. Pero bueno, a la gente le gusta el morbo”, agregó.

“Más lástima me da la clase de gente que uno se pude encontrar en los lugares que se aprovechan de que uno es público. Se hacen las payasas para grabar y, peor aún, ellas mismas mandan el video, por cinco minutos en la TV”, finalizó diciendo.