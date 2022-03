Ethel Pozo recibe apoyo de sus fans tras reclamos de su padre: “Que nada perturbe tu felicidad”

No está sola. Ethel Pozo está atravesando por un momento difícil, luego de que su padre reapareciera después de varios años para pedirle ayuda económica porque está enfrentando un problema de salud. Es por ello que mucho seguidores de la conductora de América hoy le mostraron su respaldo y no dudaron en aconsejarle que ignore sus comentarios.

A través de las redes sociales, muchos usuarios expresaron su indignación ante las recientes declaraciones del papá de la figura de América TV, quien apareció para las cámaras de Amor y fuego para justificar por qué abandonó a su hija cuando tenía ocho años.

¿Qué dijeron los fans de Ethel Pozo?

Jorge Pozo, padre de Ethel, declaró para las cámaras de Amor y fuego, donde explicó los motivos que lo orillaron a alejarse de Gisela Valcárcel y de su hija. Lo que logró fue el rechazo de muchos internautas, quienes no dudaron en apoyar a la conductora de TV.

“Ethel ignora al señor que te dio el apellido ese no es padre. Hay que ser buen hijo de... para pedir pensión cuando él jamás la paso por Dios no tiene vergüenza así la ley diga que tiene que darle que no le dé nada si tú no estuviste cuando su hija lo necesito allí no pensó que podía estar enferma con hambre no le importo ahora que lo atiendan sus otros ojos no los que tiene dinero”, comentaron en Instagram.

“Ethel sigue adelante, que nada perturbe tu felicidad, tu paz. Ese señor no merece nada de ti, así te haya firmado , ahora se acuerda q tiene. una Hija donde estuvo en los momentos que lo necesitabas no tiene que hacerte sentir mal, Gisela , tu madre una mujer empoderada, hermosa pasen la pagina”, y “Linda Ethel , tu eres una buena hija padre es el que cría no el que aparece a los 40 años”, fueron otros mensajes que le llegaron a la presentadora.

‘Peluchín’ sobre el padre de Ethel: “Es un hombre aprovechándose de una mujer triunfadora”

Rodrigo González indicó que el progenitor de la conductora de TV se aprovechó del éxito que logró Gisela Valcárcel en el mundo de la televisión para desligarse de la responsabilidad de velar por su hija. “Estamos viendo a un hombre aprovechándose de una mujer triunfadora que fue Gisela, en su momento, bueno, hasta el día de hoy”, sentenció.