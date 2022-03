Ethel Pozo comparte con sus hijas luego del pedido monetario de su padre Jorge Pozo

El programa Amor y fuego compartió el adelanto de un informe del padre de Ethel Pozo, en el cual Jorge Pozo realiza el pedido de manutención a su hija y a Gisela Valcárcel. Además, en el reportaje que será emitido este miércoles 2 de marzo en el magazine de Willax TV, el progenitor de la conductora de América hoy asegura padecer de una enfermedad.

Las declaraciones de la expareja de Gisela Valcárcel no han convencido a los presentadores de espectáculos, ya que la empresaria fue abandonada por Jorge Pozo cuando su primogénita era una bebé. Además, Ethel nunca tuvo acercamiento alguno con su padre.

Luego de pedir que ‘‘no lo abandonen’', Ethel Pozo no se ha pronunciado al respecto, aunque sí apareció en redes sociales junto con sus hijas. La también escritora compartió pequeños videos en sus historias de Instagram, los que tituló: “Mis amores. Mañana por fin vuelven al cole”.

Jorge Pozo pide ayuda monetaria a conductora

Tras pasar varios años viviendo en Ecuador, Jorge Pozo reapareció en Amor y fuego para pedir ayuda monetaria a Ethel Pozo y Gisela Valcárcel para costear los gastos de una supuesta enfermedad. “Ethel, no me dejes morir”, reveló para el diario El bono. “Ellas no me quieren ver. Callé mucho tiempo y no es justo que me traten así (...) Vine para pedir ayuda, tengo un tumor y no tengo dinero”, agregó a dicho medio.

Padre de Ethel Pozo asegura que no abandonó a su mamá estando embarazada

El progenitor de la conductora de América hoy reapareció en televisión nacional para solicitar apoyo económico, ya que aseguró que no cuenta con dinero para tratar una enfermedad que aqueja su estado de salud. Además, Jorge Pozo reveló que no abandonó a la ‘Señito’ en estado de gestación. “Yo no abandoné a tu mamá cuando estaba embarazada (...) Yo estuve ahí, yo te firmé”, aseveró.