Dorita Orbegoso sobre el regreso de Jorge Pozo, expareja de Gisela Valcárcel: “No fue lo adecuado”

Dorita Orbegoso ha estado inmersa en problemas familiares y decidió respaldar a Ethel Pozo con el regreso de su padre al Perú. Durante una entrevista para La República, la modelo expresó su opinión acerca del tema y respaldó a la conductora de televisión, por si no quiere reconocer algún deber con su progenitor.

Jorge Pozo, expareja de Gisela Valcárcel, decidió declarar para el diario El bono pidiendo ayuda económico a su hija porque, según él, fue al extranjero buscando mejores oportunidades; sin embargo, actualmente no goza de una buena situación económica.

Dorita critica el accionar de Jorge Pozo

La empresaria no estuvo de acuerdo con él, al contar a cerca de su vida privada y aparecer en diferentes medios de espectáculos, pues considera que solo “les interesa el morbo”. Asimismo, afirma que hay otros medios para reconciliarse con su familia sin afectarla públicamente.

“No fue lo adecuado y menos en un programa de espectáculos porque no les importa tu vida o lo que tú sientas y les interesa el morbo. Si realmente quieres acercarte, buscas a los familiares o un noticiero que lleve de la mejor manera este tema”, aclaró la influencer indignada con el tema.

”Tú sabes dónde vive tu hija y que tienes nietas ¡Hay que tener un poquito de respeto por eso!”, dijo Dorita refiriéndose a que él podía buscarlas y disculparse directamente con ellas.

Le da el respaldo a Ethel Pozo

Dorita recordó haber pasado por una etapa similar, en la que también se reencontró con su padre luego de varios años sin saber de él. “Yo vengo de una familia que está separado mucho tiempo, mi papá después de casi 10 años lo he vuelto a ver, él estaba viviendo en España”, dijo y respaldó la acción que vaya a tomar Ethel con su progenitor.

Dorita Orbegoso respalda cualquier acción que tome Ethel Pozo con respecto al regreso de su padre. Foto: Instagram.

“Estás en tu derecho de no perdonarlo, de no comunicarte con él porque no tienes un sentimiento hacia él. No tienes la obligación de ayudarlo, pero uno como persona, si está en tu posibilidad, podrías hacerlo, pero no es tu obligación”, agregó.

La actitud de Magaly Medina

El primero de marzo, Magaly Medina comentó que Jorge Pozo se contactó con la producción de su programa para pactar una entrevista; sin embargo, ellos lo rechazaron porque consideran que no es correcto darle un espacio en la televisión luego de dejar a su familia.

Tras estas opiniones, Dorita Orbegoso consideró que la periodista de ATV también se sentiría identificada con esta situación, ya que ella también tiene un hijo a quien cuidó sola y poco se sabe a cerca del padre.

“Magaly antes de ser periodista también es mamá, no sabemos cuál es la relación que ella tiene con el padre de su hijo y pocas personas saben quién es y la entiende. El hecho que tengan diferencias no quiere decir que en un momento como este, y sobre todo solidarizándose porque es mujer, no va hablar o criticar. Yo creo que está en lo correcto”, finalizó.