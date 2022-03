Cassandra Sánchez revela que Deyvis Orosco le enseñó a cocinar: “Él me enseñó y ya lo superé”

Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco son la pareja del momento y su relación se ha convertido en una de las más sólidas de la farándula peruana. Los novios inaugurarán la cocina de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi este domingo 6 de marzo, pues se enfrentaran a la dupla Angie Arizaga y Jota Benz.

De ese modo, el popular ‘Bomboncito’ se mostró muy entusiasmado por estar en el programa En esta cocina… mando yo, donde será guiado por la madre de su hijo para preparar un delicioso potaje.

“Ha sido un placer acompañar a Ethel y Yaco en este primer programa. Estamos felices por inaugurar En esta cocina… mando yo. Nosotros hicimos un espacio en la agenda porque queríamos ser parte del primer programa y por el cariño que le tenemos a Gisela (Valcárcel)”, comentó.

Cassandra Sánchez revela que aprendió a cocinar gracias a Deyvis Orosco

Por otro lado, Cassandra Sánchez contó que se sintió muy cómoda en el programa y aseguró que ella y su novio hacen un gran equipo en la cocina: “Somos una gran dupla en la cocina porque la comunicación es sumamente importante para nosotros. Ambos nos escuchamos siempre. Y sí es verdad que hubo presión, por el tiempo, pero la pasamos muy bien”.

Además, reveló que fue el cumbiambero quien le compartió sus dotes culinarios: “Deyvis sabe cocinar, él me enseñó. Yo no sabía cocinar hasta que empezó la pandemia, y él me enseñó y ahora ya lo superé (risas)”.

Cassandra Sánchez Foto: GV Producciones

¿Cómo fue la experiencia de Deyvis Orosco en la cocina con Angie y Jota Benz?

“Ambos mandamos en la cocina porque, para nosotros, este es un espacio para disfrutar. Pero sí reconozco que aquí todo fue totalmente distinto: la presión del tiempo, los gritos de Angie (Arizaga), Jota estaba insoportable arreglándose su peinado (risas)”, mencionó Deyvis Orosco.