Brenda Zambrano revela que gastó más de 95.000 dólares en cirugías: “Ya perdí la cuenta”

Brenda Zambrano sorprendió al dar a conocer que gastó aproximadamente 95.000 dólares para realizarse numerosas cirugías. Durante una entrevista realizada en México, la modelo e influencer, quien mantiene una relación sentimental con el peruano Guty Carrera, contó que tiene varios retoques estéticos, tanto en el rostro como en el cuerpo.

¿Qué cirugías se ha hecho Brenda Zambrano?

Al ser abordada por la prensa en su país natal, Brenda Zambrano detalló que desde hace mucho se ha sometido a procedimientos estéticos para modificar su apariencia.

“yo estoy operada de pies a cabeza, no puedo ocultarlo. Sí me he hecho mis retoquitos (…) me he hecho bastante”, señaló.

Brenda Zambrano, pareja de Guty Carrera, ningunea a EEG Perú. Foto: Composición LR / Twitter / América TV.

¿Cuánto gastó Brenda Zambrano en cirugías?

Asimismo, la novia de Guty Carrera indicó que gastó una fuerte suma de dinero para llevar a cabo todas sus cirugías, teniendo en cuenta los costos adicionales que tuvo que cubrir para los viajes de por medio.

“Creo que ya perdí la cuenta, pero creo que he invertido más de 2 millones de pesos (95.000 dólares aproximadamente)”, mencionó. “Me he hecho lipo tras lipo (…) Me fui hasta Colombia, más los gastos, el hospedaje, es caro, he gastado mucho”, añadió finalmente Brenda Zambrano.

Guty Carrera regresa a México con Brenda Zambrano

El viernes 25 de febrero, Guty Carrera se despidió de Esto es guerra y regresó a México, donde radica junto a Brenda Zambrano, para participar en un reality de MTV.

“Estoy muy agradecido con Mariana (Ramírez del Villar) y con Peter (Fajardo). Estoy feliz de ver a los ‘históricos’ y de ver a nuevos compañeros también, pero tengo que partir, tengo un compromiso internacional”, comentó. “Tengo con MTV un programa que comienza el 21 de marzo, se llama Resistiré. Estoy muy feliz y muy contento. Estar aquí, para mí, fue que por fin se hizo justicia”, agregó.