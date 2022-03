Andy V: Ministerio Público abre investigación tras denuncia de agresión contra mujer

Andy V está bajo la mira de la justicia. El Ministerio Público tomó conocimiento de la denuncia contra Andrés Olano Castro e inició una investigación preliminar por el delito de violación sexual. El cantante, alejado de la farándula, podría recibir una condena de hasta 26 años de prisión si se comprueba que fue el autor de la agresión.

El exesposo de Susy Díaz fue acusado por una mujer de 30 años. Su familia se comunicó con el programa de Magaly Medina para pedir garantías para su vida tras presuntas amenazas de muerte.

PUEDES VER: Andy V habla desde la clandestinidad tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer

Andy V tiene una vida llena de escándalos. Foto: archivo/GLR

Andy V será citado en poco más de un mes

Este martes 1 de marzo, la conductora de ATV dio a conocer la acción que tomó la institución pública. “Como les habíamos dicho, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar a Andrés Olano Castro, conocido como Andy V ”, dijo la presentadora de Magaly TV, la firme.

“El exesposo de Susy Díaz tiene ya fecha para su declaración indagatoria para el 11 o 12 de abril, algo que realmente preocupa a la familia de la presunta agraviada porque ellos temen que Andy V podría fugarse del Perú”, agregó la comunicadora, mostrando el documento donde se lee la fecha de la citación.

Familia preocupada por posible fuga de Andy V

Ante esto, el tío de la denunciante hizo saber su preocupación ante una posible fuga del país de Andy V, quien se encuentra en la clandestinidad y recientemente se comunicó con Amor y fuego para negar el hecho.

“Ya se le abrió el proceso de investigación, pero yo me siento indignado porque no es justo y no es posible que recién dentro de un mes recién lo pasen a investigar a este señor por el tema de la violación, este señor se puede escapar del Perú, eso ya sería problema de la Fiscalía”, dijo el familiar.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).