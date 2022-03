Hijos de famosos peruanos que triunfan alejados del mundo del espectáculo

Tongo, Deysi Araujo, Teófilo ‘el Nene’ Cubillas, Mónica Delta y Gian Marco Zignago son nombres muy famosos en la farándula local. Sin embargo, poco saben que sus hijos e hijas han logrado destacar con su propia firma en diversas disciplinas, algunas no necesariamente ligadas a la industria del espectáculo.

Las hijas de Tongo

Abelardo Gutiérrez Lazo Florencia Alanya Flores, el famoso cantante de chicha y cumbia conocido como Tongo o ‘Le Tongué’ (para algunos), es padre de siete hijos, cuyas vidas se han mantenido fuera del ojo público. Sin embargo, el intérprete de “La pituca” no ha perdido la oportunidad de destacar en los medios los logros de algunas de sus hijas.

Gladys Gutiérrez se graduó con honores en la carrera Ingeniería de Petróleo de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en 2009. Luego, viajó a Alemania y se sabe que, actualmente, trabaja para la NASA, la agencia espacial de Estados Unidos.

Madeleine Lissette llamó la atención en 2016, cuando subió al escenario como corista de Rolling Stone. La joven se graduó del Conservatorio Nacional de Música en los primeros puestos en su clase como cantante Mezzosoprano. También obtuvo el segundo lugar en el V Concurso Lírico Nacional 2018, y ganó en la categoría Ópera del Concurso de Canto Lírico, en Trujillo, ese mismo año.

Cinthia Gutiérrez, cuyo nombre artístico es Cint, se está abriendo paso como una voz emergente en el género pop urbano con temas como “No” y “No te olvide.

Lenin, el hijo de Deysi Araujo

Deysi Araujo es una de las vedettes que más titulares protagoniza. Pero ella también es madre soltera. Su hijo de llama Lenin y es estudiante de ingeniería en la UNI, además de jugar para el club Universitario de Deportes.

“La relación con mi hijo es muy buena, demasiado buena. No le gusta que hable de él por nada del mundo, me dice: ‘Mamá, todo lo que tú quieras, pero a mí no me menciones’, porque como él es futbolista, no le gusta que lo mencione”, declaró la bailarina en una entrevista a el Popular, en 2021.

Johana Cubillas, la hija del ‘Nene’ Cubillas

De profesión periodista deportiva, además de empresaria (tiene un salón de belleza, Beauty Studio) Johana Cubillas tiene una tirante relación con su afamado padre, Teófilo ‘el Nene’ Cubillas, quien incluso llegó a poner piedras en camino para que no cumpla sus metas, según reveló la joven, al afirmar que el exseleccionado pidió a distintos medios que no la contraten.

La relación entre ambos ha sido complicada desde siempre. Ella nació con columna bífida, pero los gastos médicos no fueron asumidos por su padre y tampoco lo fueron sus estudios universitarios.

Por ello, en 2018, ambos fueron materia de titulares, cuando se hizo público el juicio de alimentos que Johana Cubillas le interpuso a su padre desde hace varios años, y que ‘El nene’ habría retrasado al hacer que pase hasta por ocho jueces. Finalmente, el Poder Judicial falló a favor de la joven y ordenó se pague 83.900 soles más intereses legales.

“Yo podré tener algunos problemas con mi padre, pero jamás podría negar lo excelente que fue como futbolista”, comentó alguna vez la joven de 32 años, casada ahora con el argentino Juan Ichazo y madre de un hijo.

Sebastián Reátegui, hijo de Mónica Delta

A pesar de ser hijo de dos figuras importantes del periodismo nacional, Mónica Delta y el productor Roberto Reátegui, a Sebastián Reátegui le llamó más la atención ser actor. Por ello emigró a Estados Unidos para formarse y desarrollar una carrera actoral en el Round House Theatre, además de ser convocado para otras obras en España.

En Perú, vino para participar en la puesta en escena de El hombre elefante, Jackie y Amparo, ambas del 2018. Además de actuar en la película Utopía.

Nicole Zignago, hija de Gian Marco

Nicole Zignago descubrió que quería ser cantante a los 14 años, cuando su padre la invitó a subir al escenario con él. Y al contrario de lo que se piensa, se esforzó mucho en pulir su formación al estudiar en el Berklee College of Music, una de las universidades musicales más prestigiosas del mundo.

“Ella cuando decidió ser una profesional de la música, primero estudió cuatro años, no es ninguna improvisada. Todo lo que conozcas, mucho o poco de Nicole ,está hecho por ella sola. Si Warner la firmó, es porque ella se lo buscó”, declaró Gian Marco en una entrevista en 2020.

Ese año, Nicole Zignago fue nombrada por la revista Vogue México como una de las cantantes peruanas más destacadas de su generación.

Además, ha logrado lanzar importantes colaboraciones musicales con Kany García (Hoy ya me voy), Leonel García (Miento), Marcos Mares (La ola), LAGOS (Quién lo diría) y Sofía Reyes (1,2,3).