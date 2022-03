Cirujano de Sheyla Rojas la culpa por parálisis facial: “Es responsabilidad de ella”

Sheyla Rojas reveló que sufrió parálisis facial, como consecuencia de una mala reacción que tuvo tras someterse a una liposucción de papada. La modelo contó se operó a fines del 2021, pero aún sigue con el rostro inflamado. Ahora lleva terapia una vez a la semana para poder reponerse. El caso ha generado varias críticas contra su cirujano plástico, el doctor Fong .

En el programa América hoy, la conductoras Brunella Horna, Janet Barboza y Ethel Pozo señalaron que se trataría de una mala praxis hecha por el médico de la exchica reality.

Al ser acusado en televisión, el doctor Fong salió a defender su trabajo. Se comunicó con la producción de Gisela Valcárcel para aclarar que él no tiene ninguna responsabilidad. Con un contundente mensaje y culpó a Sheyla Rojas por la parálisis facial que padece.

¿Qué dijo el cirujano de Sheyla Rojas?

“Acaba de llamar el doctor Fong, porque no está de acuerdo que sea la responsabilidad del doctor, sino dice que en el caso de Sheyla Rojas es responsabilidad íntegramente de Sheyla Rojas ”, anunció Ethel Pozo.

Por su parte, Brunella Horna cuestionó lo dicho por el cirujano plástico y le pidió que brinde su explicación en el programa. “Él tiene que aclarar por qué su labio está de costado. ¿Qué le pasó?”, le dijo.

¿Por qué Sheyla Rojas sufrió parálisis facial?

Sheyla Rojas contó que luego de someterse a una liposucción de papada, al día siguiente viajó a México y tomó medicamentos para sobrellevar la operación. Sin embargo, tuvo una mala reacción en su cuerpo, se hincharon sus pies, brazos y cara. Incluso, comentó que no podía comer durante días.