Con el avance de las tecnologías en el mundo de la estética, se ha vuelto más común el uso de procedimientos para mejorar la imagen o frenar el paso del tiempo en el cuerpo y rostro. Diversos actores, cantantes y estrellas de Hollywood han pasado por el consultorio de reconocidos cirujanos, pero algunos han obtenido resultados que no los dejaron satisfechos.

Cada día son más los artistas, en su mayoría femeninas, que optan por someterse a operaciones estéticas o modificaciones corporales. Muchas de ellas se ven influenciadas por la propia industria del entretenimiento, que obliga principalmente a las mujeres a mantener su imagen juvenil para así seguir en vigencia.

En esta nota contamos qué artistas se arrepintieron luego de padecer las consecuencias del exceso de cirugías.

Lyn May

Lyn May fue una de las estrellas más cotizadas de México gracias su talento para el baile y la actuación. A pesar de toda su fama y éxito, no ha tenido una vida fácil, esto a consecuencia del abuso de las cirugías plásticas. La historia de Liliana Mendiola con los retoques inició cuando era muy joven. Así, culpó a la “ignorancia de la juventud” por haberse dejado engañar por pseudo-profesionales que le inyectaron sustancias tóxicas en su rostro.

Por dicho motivo, la artista luchó por mucho tiempo al intentar extraerse los bultos que aparecieron como consecuencia. “Me la he pasado en muchos consultorios buscando la solución a mi problema. He sufrido mucho, yo ya no quería salir... Esta es una de las cosas más feas que he pasado” , lamentó la exbailarina.

Cirugías fuera de control: Sheyla Rojas, Lyn May y famosos que se arrepintieron de sus retoques. Foto: Instagram

Sheyla Rojas

Sheyla Rojas se dio cuenta de la nocividad de las cirugías luego de sufrir un efecto secundario que evolucionó a una parálisis facial parcial. El procedimiento fue realizado en Perú en noviembre 2021 y las consecuencias fueron muy graves en la salud de la modelo.

Debido a esto, la influencer peruana prometió ante cámaras que no volverá a someterse a alguna cirugía. “Llevo terapia una vez por semana y ya se está desinflamando. De verdad, nunca más me hago nada. Quedé curada, no quiero saber nada de las operaciones”, expresó en América hoy.

Cirugías fuera de control: Sheyla Rojas, Lyn May y famosos que se arrepintieron de sus retoques. Foto: Instagram

Kenny Rogers

El famoso cantante alcanzó popularidad en los años 80 y 90 con éxitos como “Lady”, pero, debido a la presión de la industria, comenzó a someterse a diversas cirugías cosméticas que alteraron su rostro, de lo cual se arrepintió tiempo después.

Antes de fallecer, el intérprete confesó que su afán de competir contra los nuevos artistas lo llevó a querer mantener su juventud. “No estoy feliz con los resultados . El cirujano debe hacerlo de nuevo y arreglarlo, se siente muy estirado y me enloquece”, dijo a People Magazine sobre un procedimiento en sus ojos.

Cirugías fuera de control: Sheyla Rojas, Lyn May y famosos que se arrepintieron de sus retoques. Foto: AFP

Kim Kardashian

El cambio físico de Kim Kardashian se ha evidenciado ante las cámaras durante los últimos años. Además de atravesar por una larga transformación física, la socialité se arrepintió de hacer alteraciones en su rostro y aseguró que no debió aplicarse sustancias a tan temprana edad.

“En el programa vieron que me quedaron algunos moretones alrededor de los ojos a causa del procedimiento, lo que es totalmente natural. Sin embargo, me asusté porque no investigué sobre los efectos secundarios. El bótox no era necesario para mí a esa edad ”, reveló.

Cirugías fuera de control: Sheyla Rojas, Lyn May y famosos que se arrepintieron de sus retoques. Foto: AFP

Courtney Cox

Courtney Cox es una de las pocas artistas internacionales que ha hablado abiertamente de las consecuencias que generó en su rostro la gran cantidad de retoques estéticos que se realizó a lo largo de los años. La estrella de comedia confesó años atrás que, en su intento por mantener su belleza, esto se le escapó de las manos.

“Envejecer no es fácil, pero aprendí mi lección . Creo que estaba tratando de equiparar el hecho de que estaba envejeciendo. He hecho cosas de las que me arrepiento y, afortunadamente, son cosas que se pueden minimizar con el tiempo. Eso es bueno, porque esta no es mi mejor imagen”, dijo la famosa actriz de Friends en el 2016.

Cirugías fuera de control: Sheyla Rojas, Lyn May y famosos que se arrepintieron de sus retoques. Foto: AFP

Mickey Rourke

Aunque actualmente luce irreconocible, Mickey Rourke fue una de las estrellas más alabadas de Hollywood por su apariencia. El actor se sometió a una cirugía reconstructiva que salió mal y en los siguientes años continuó con los procedimientos en la nariz y la quijada.

“La mayoría fue para arreglar las consecuencias del box, pero fui donde el profesional equivocado para arreglar mi rostro”, lamentó en el 2009 a MailOnline.