Rosario Sasieta revela que un congresista la insultó por su decisión de no tener hijos

Rosario Sasieta protagonizó una entrevista con el actor Christopher Gianotti para su canal de YouTube y, entre otros temas, habló sobre su vida privada y sobre los mitos de la maternidad. “Te meten la idea que tienes que tener un instinto”, expresó.

La conversación dio pie a que la excongresista contara una agresión verbal que vivió años atrás en medio de una sesión del pleno, en la que uno de sus colegas la denigró por su decisión de no tener hijos.

Revela insultos de legisladora

Rosario Sasieta no dudó en relatar el lamentable suceso del que fue víctima. Según relató a Christopher Gianotti, el insulto sobre su elección de no ejercer la maternidad se dio como consecuencia de la falta de argumentos del parlamentario mientras se encontraban debatiendo una ley.

“Estábamos discutiendo en el Congreso, no sé si la ley del divorcio notarial u otra. Todos eran hombres; en esa comisión recuerdo que era la única mujer y empiezo a debatir y este congresista me empieza a responder, y cuando se le acabaron los argumentos, me dijo eso”, expuso.

Del mismo modo sentenció: “Eso era lo que sufríamos, el acoso político es un asco” .

Rosario Sasieta cuenta que congresista la insultó por no tener hijos. Foto: captura YouTube - Soy Gianotti

Rosario Sasieta se pronuncia por burlas sobre la violencia sexual

La abogada Rosario Sasieta fue invitada por el programa Amor y fuego para referirse en torno a las declaraciones de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar. Los comediantes bromearon sobre un episodio de violencia sexual hacia una menor, razón por la cual la expolítica envió un fuerte mensaje y reveló cuál podría ser el castigo para ambos.

“Es un delito establecido en el código penal que aquel que hace de estas situaciones, como la de la niña, (...) mofa o escarnio público, es apología. Eso se castiga con cuatro años por cada acto que tú veas (burlas a una agresión sexual). Si nosotros seguimos viendo que son dos o tres, estamos hablando de 8 o 12 años”, expresó en el mencionado programa.