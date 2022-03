Mónica Sánchez cumple 52 años y sorprende al lucir su figura: “Me siento mejor que nunca”

Mónica Sánchez cumplió 52 años y lo celebró en Twitter con una sorprendente fotografía en la que muestra su figura al natural. La actriz compartió su felicidad con sus seguidores de la red social, a quienes agradeció por el cariño que le brindan siempre. En cuestión de horas, la publicación superó las 8.000 reacciones de ‘me gusta’.

“ Solo quería contarles que he cumplido 52 y me siento mejor que nunca. Gracias por el cariño a quienes me lo brindan. A quienes no me conocen, pues eso, no me conocen. Buenos deseos para todos por igual”, fue el mensaje que escribió la actriz de Al fondo hay sitio.

Recibe elogios en su cumpleaños

Los fans quedaron sorprendidos y admirados al ver otra faceta de la artista peruana. Muchos de ellos aseguraron que querían llegar a su edad con esa misma disciplina para llevar una vida saludable.

“Y yo que solo me ponía como meta llegar a los 50 como JLo. Te voy a poner como ejemplo también”, “¡Regia!”, “¡Feliz cumpleaños! La he visto entrenando en el gimnasio y parece de 20 años menos”, “Guapísima Mónica, somos casi de la misma edad, con esta foto das fortaleza a seguir poniéndole ojo a la salud, ejercicio y comer saludable”, “¡Estas espectacular! ¡Te conservas hermosa! Feliz cumpleaños, Mónica Sánchez”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Mónica Sánchez cumple 52 años y sorprende al lucir su figura. Foto: captura Twitter

Mónica Sánchez viajó a Ancash por su cumpleaños

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mónica Sánchez reveló que celebró su cumpleaños con un viaje a Ancash. En su última publicación, contó que se siente muy feliz porque ha podido superar los obstáculos de la vida.

“Hoy cumplo 52 y me siento ligera, joven, lista para seguir, con la pasión, la paciencia y la resiliencia más presentes que nunca, con el vigor afinado y la mente enfocada. El cielo no siempre está despejado, las tormentas son parte del viaje, pero son los ojos con que miramos el paisaje lo que lo hacen hermoso, inspirador y más poderoso que cualquier circunstancia. Por eso siempre vuelvo a mi tierra, a mi origen, porque allí también reconozco y afirmo mi identidad. (…) Gracias, gracias, gracias a todos los que forman parte del tejido de mi vida, a los que partieron y a quienes vendrán. ¡Te amo vida!”, escribió.