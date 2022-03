Melissa Klug niega presunta infidelidad de Jesús Barco: “No hay forma”

Hace unas semanas, Melissa Klug y Jesús Barco confirmaron que atravesaron por un fuerte problema en su relación, aunque decidieron no dar mayores detalles al respecto. Ahora, tras haber superado aquel impase, la empresaria se pronunció ante las cámaras de América Espectáculos y aseguró que el inconveniente con su pareja no se originó a causa de una infidelidad por parte del futbolista.

“Nada, no hay forma, no existe eso” . No. “No hay terceros, no hay engaño, no hay traición, no hay nada de eso. Bueno, como dije, un impulso, una reacción mala, pero que conversando lo pudimos solucionar”, aseveró.

Melissa Klug mantendrá su relación en privado

Por otro lado, Melissa Klug se reafirmó en su decisión de mantener en privado todo aquello que tenga que ver con su relación con Jesús Barco a partir de ahora.

“De hecho que eso no va a cambiar. Él es deportista, este (el mundo de la farándula) no es su rubro, entonces cada quien en lo suyo. Él tiene que destacar más en lo que él juega, en lo que él es, que es deportista, y yo soy parte de la farándula, bueno, sí me van a ver posteando, pero ya lo voy a mantener un poquito más en privado”, expresó para el programa América Espectáculos.

Melissa Klug reafirma que no está separada de Jesús Barco y asegura que tendrán más fotos juntos. Foto: composición/LR/Instagram

Quiere volver a ser mamá con Jesús Barco

Finalmente, la ‘Blanca de Chucuito’ dijo que continúa muy entusiasmada con la posibilidad de volver a convertirse en madre al lado del futbolista del club Sport Boys.

“Me encantaría, sí, pero yo lo he dicho en varias ocasiones, Xianna me ha despertado ese instinto maternal que ya lo tenía dormido. El último de mis hijos tiene 10 años y la mayor ya tiene 22 años, entonces sí me gustaría, pero que sea lo que Dios quiere, si se da, bien”, sentenció Melissa Klug.