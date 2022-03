Magaly Medina aconseja a Sheyla Rojas demandar a su cirujano por parálisis facial

Magaly Medina no fue ajena en torno al regreso de Sheyla Rojas al Perú y comentó sobre su más reciente aparición en el programa América hoy. La figura de ATV también lamentó que la modelo peruana haya sufrido una parálisis facial tras someterse a un procedimiento estético.

En su visita al mencionado set, la influencer lamentó haber tomado la decisión de operarse: “Fue horrible. No quiero volver a operarme”.

El consejo de Magaly Medina

Magaly Medina no pudo evitar comentar sobre la condición que sufre Sheyla Rojas en el labio, la cual habría sido causada por una reacción alérgica a la sustancia que le inyectaron. La conductora advirtió a la influencer sobre los malos cirujanos y le sugirió iniciar un proceso legal por las consecuencias de los retoques.

“La han deformado, cuando no necesitaba. Ella no tiene grasa, no tiene nada. A veces hay que leer antes de dejar que nos hagan desgracias en la cara. A ella le deformaron la boca, cuándo recuperará el movimiento de su labio. La verdad, debería demandar a quien se lo hizo” , expresó en vivo.

Magaly Medina responde a Sheyla Rojas sobre la infidelidad

Sheyla Rojas se presentó en el set de América hoy y tocó el tema de la infidelidad. La influencer aseguró que ella siempre ha tratado ser fiel a sus relaciones amorosas a pesar de que lo considera difícil.

Estas declaraciones fueron refutadas por Magaly Medina, quien expresó que la fidelidad no es ningún sacrificio para ella. “Igual es una falta de respeto. Una falta de respeto a la relación, a la persona que se le ha jurado amor. Ser fiel es una cuestión de decisión. No es que dejes actuar a tus hormonas y a tus instintos, como animalitos. Es cuestión de pensar con la cabeza”, dijo.