Joey King revela que se comprometió con su novio Steven Piet: “Hagámoslo”

Joey King, una de las estrellas más prometedoras de Hollywood, compartió su felicidad en Instagram al revelar que se había comprometido con el director y producto, Steven Piet, a quien conoció durante el rodaje de The act (Hulu, 2019), miniserie que la actriz protagonizó junto a Patricia Arquette.

PUEDES VER: Sebastián Monteghirfo y Stephie Jacobs anuncian su separación tras 14 años de relación

Joey King confirma su compromiso con Steven Piet

En su publicación del 1 de marzo, la protagonista de la saga romántica El stand de los besos reveló que la pedida de mano se hizo un mes atrás.

“Nunca supe que la presencia y el corazón de una persona podrían sentirse como un verdadero hogar. Nunca supe que el amor podría ser tan incuestionablemente hermoso. Nunca lo supe hasta que llegaste tú”, expresó en la descripción de la fotos.

“La fecha fue el 2/2/22 cuando me pediste que me casara contigo y me convertiste en la mujer más afortunada del mundo. Te amo más de lo que una leyenda de Instagram podría hacer justicia. Salir contigo para siempre suena como un sueño real, así que hagámoslo”, escribió Joey King, de 22 años.

1.3.2022 | Publicación de Joey King sobre su compromiso con Steven Piet. Foto: captura Joey King/Instagram

¿Quién es Steven Piet, el novio de Joey King?

Steven Piet, de 30 años, es director y productor televisivo. Entre sus proyectos más destacados figuran Nightflyers (2018) The act (2019), The dream door (2018) y el documental de Girl rising (2013).

Al igual que Joey King, Steven Piet también compartió la noticia en Instagram.

“El clima estuvo menos que perfecto. Frío. Ventoso. Perfectamente imperfecto para pedirle a mi mejor amiga que pasemos toda la vida juntos”, dijo describiendo las imágenes que acompañan su publicación, que muestran un paisaje desértico.