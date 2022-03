El día que Eva Ayllón se arrepintió de no haber confiado en Marcela Navarro, ganadora de La voz

Eva Ayllón fue miembro del jurado de La voz Perú 2021 junto a Guillermo Dávila, Daniela Darcourt y Mike Bahía. La intérprete criolla destacó por escoger a los mejores participantes de la temporada; sin embargo, su equipo no ganó. Semanas antes de la gran final, ella lamentó no haber elegido a Marcela Navarro, quien levantó la copa y se llevó el premio.

Ocurrió el viernes 30 de julio de 2021. Marcela Navarro se enfrentó a su compañera Daniela Prado en un duelo de canto muy reñido. Ella interpretó el tema “Ángel” del cantautor cubano-estadounidense Jon Secada, mientras que su oponente eligió “Tren del cielo” de la artista argentina Soledad Pastorutti.

¿Qué le dijo Eva Ayllón a Marcela Navarro?

Tras la presentación de las concursantes, Eva Ayllón confesó que se arrepintió de no haber apostado por la voz de Marcela Navarro el día que llegó para el casting en las audiciones a ciegas.

PUEDES VER Diego Val asegura que apasionado beso con Eva Ayllón en su nuevo videoclip no fue ensayado

“ No me perdono el no haber reconocido la voz de Marcela y haber volteado mi silla . Marcela tiene una voz exquisita, puedes cerrar los ojos con tranquilidad y escuchar lo que ella dice y cómo lo dice. Me encanta tu voz”, le dijo la cantante criolla a la participante.

Por su parte, Guillermo Dávila, entrenador de la ganadora, la eligió para que pase a la siguiente etapa y expresó su profunda admiración por ella. “Desde que yo te he conocido, cada vez te perfeccionas más”, comentó el venezolano.

Así triunfó Marcela Navarro en La voz Perú 2021

A sus 33 años, Marcela Navarro ganó La voz Perú luego de haber participado en varios concursos de canto en televisión. La joven se impuso ante los artistas Randy Feijoo (equipo Mike Bahía), Aldair Sánchez (equipo Daniela Darcourt) y Valeria Zapata (equipo Eva Ayllón).