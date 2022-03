Padre de Ethel Pozo reaparece y pide reconciliarse con su hija: “Yo te firmé”

Jorge Pozo, expareja de Gisela Valcárcel y padre de Ethel Pozo, reapareció una larga temporada residiendo en el extranjero para pedir ayuda monetaria a la ‘Señito’ y a su descendiente, pues no goza de una buena situación económica, según indica una entrevista que le realizó el diario El bono.

Amor y fuego emitió una nota sobre la situación que atraviesa el hombre de 66 años, quien pide a sus parientes que no lo dejen en el abandono, además de negar rotundamente haber dejado sola a la señora Valcárcel cuando se encontraba gestando.

Jorge Pozo recuerda a Gisela y envía mensaje a Ethel

“A Gisela Valcárcel, pucha, qué le diría, que la recuerdo siempre, buena, linda. Recuerdos, me pongo triste ahorita, tantos años que no venía por aquí”, puntualizó al recordar a la madre de su hija.

Asimismo, en el adelanto de las declaraciones que ofreció a Amor y fuego, el señor no desaprovechó la oportunidad de referirse a Ethel Pozo. “Yo te estuve buscando, Ethel, siempre te tengo en mi corazón, siempre te tengo en mi mente. Las cosas han sucedido de tal manera que ni yo mismo las entiendo”, dijo en un inicio.

“ Yo no abandone a tu mamá cuando estaba embarazada... Yo estuve ahí, yo te firmé ”, manifestó.

Jorge Pozo pide dinero a Ethel para costear su enfermedad

El progenitor de la conductora de América hoy Ethel Pozo reapareció en TV para hacer un pedido monetario a Gisela Valcárcel y a su hija, pues asegura estar delicado de salud y no poder costear sus tratamientos médicos.