Anciana defiende a Dayanita de críticas tras cruel broma: “No quiero que opaquen tu carrera”

Dayanita volvió a estar en medio de la polémica a raíz de una cruel broma que le hizo a una anciana durante la celebración por los 28 años de trayectoria de Walter Ramírez ‘El Chorri’, que se llevó a cabo el último 25 de febrero en Carabayllo. Tras la difusión de este peculiar suceso en redes sociales como TikTok y Facebook, la adulta mayor decidió responderle directamente a la actriz de JB en ATV.

La cruel broma de Dayanita

En el video que se hizo viral, Dayanita estaba bromeando con varios integrantes del público, cuando de pronto notó la presencia de la mujer de la tercera edad y le dijo “Gracias, mamita ,por haber venido, ella no debería estar acá. Ella no debería estar acá, sino en su cajoncito con su algodoncito”.

Luego, la integrante de JB en ATV aclaró que solo estaba jugando y se mostró agradecida por el cariño de la señora. “No, mamita, gracias por venir”, manifestó.

Al escuchar este comentario, los presentes empezaron a reírse. No obstante, diversos usuarios en redes sociales criticaron a la actriz y la acusaron de haber cometido una falta de respeto en pleno show en vivo.

Anciana la defiende

Ante lo ocurrido, la anciana mayor decidió pronunciarse y publicó en TikTok un video en el que aseguró que jamás se sintió ofendida. Asimismo, pidió que respeten el trabajo de Dayanita.

“Hola Dayanita, yo soy la abuelita que ha salido esa noche, me he sentido muy feliz y no quiero que lo tomen a mal ni opaquen tu carrera . Sigue adelante y no te avergüences”, fueron las palabras de la mujer.

¿Quién es Dayanita?

Dayanita es una actriz cómica que forma parte del elenco de JB en ATV, programa humorístico liderado por Jorge Benavides que se transmite todos los sábados por ATV.