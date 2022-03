Alex Tienda huye de Ucrania y aclara: “Nadie me rescató, salí por mis propios medios”

El travel blogger José Alejandro Tienda Ramírez, mejor conocido como Alex Tienda, viajó a Rusia iniciadas las operaciones militares de este país hacia Ucrania, con motivo de documentar lo que está sucediendo en el Estado liderado por Volodímir Zelenski.

No obstante, durante su estancia en un hotel Kiev, reportó por medio de su página de Facebook que alguien ingresó a su laptop y hackeó su cuenta de Instagram, plataforma desde la que contaba en tiempo real los sucesos noticiosos que se vivía en Ucrania. “ Hackearon mi Instagram. Me urge salir de aquí ”, escribió el youtuber mexicano.

Alex Tienda anuncia haber salido de Ucrania

Sin embargo, ayer, 28 de febrero, el blogger originario de Coatzacoalcos, Veracruz, dio a conocer que se encontraba sano y salvo en tierras rumanas. El anuncio fue a través de su cuenta alterna de Instagram @CapiTienda.

Alex Tienda presenció las primeras explosiones en Ucrania. Foto: Instagram

“ Ya salí de Ucrania. Gracias a todos los que han estado al tanto… Ya estoy bien, hoy pasaré la noche en una cabaña en Rumania y mañana salgo para Budapest ”, escribió en un post de Instagram.

Hoy, 1 de marzo, el creador de contenido reapareció en su cuenta principal para manifestar que logró recuperar su usuario, el cual se encontraba bloqueado. Ahora, desde su cuenta personal viene actualizando a sus seguidores sobre sus últimos movimientos.

El youtuber hizo acto de presencia en su cuenta alterna para dar a conocer que se encontraba a salvo. Foto: Instagram

“Estoy viajando en un autobús de refugiados que va de Rumanía a Italia. Yo me bajaré en Budapest”, mencionó el también aviador en un post que realizó esta tarde en Instagram.

Alex Tienda desmiente que Cancillería lo rescató

En esa línea, Alex Tienda aprovechó para desmentir una presunta ayuda para salir del país por parte de la cancillería de México.

“ Nadie me rescató. Ningún político fue mi héroe. Yo fui muy claro al declarar que no solicitaría ayuda para salir, ni del Gobierno de México, ni de nadie y así fue. Salí por mis propios medios . No se dejen engañar por noticieros de propaganda política”, precisó evidenció su disgusto por las noticias falsas que lo tenían como protagonista.