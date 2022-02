Tourista activa el verano con su nueva canción “No me arrepiento”

Tourista abrió el año con el lanzamiento del tema “No me arrepiento”, una nueva canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Esta producción, a pesar, de mantener el estilo pop que caracteriza a la banda peruana, también posee una mezcla de rock alternativo y trap.

El videoclip de esta canción fue dirigido por el vocalista de la agrupación Rui Pereira, además, fue grabado en las playas de Máncora.

Vocalista de Tourista sobre su experiencia de grabar el videoclip

“Me mudé al norte hace un año, en medio de la pandemia, y fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. No solo por la experiencia inspiradora desde el lado artístico, sino porque pude conocer gente maravillosa. Grabar con la banda en Máncora fue un regalo de la vida, un privilegio. El video es un tributo a Máncora, a mis amigos que son como mi familia. Muchos no pudieron aparecer en él pero a todos los llevo en el corazón”, comenta Pereira en un comunicado.

Para la producción del videoclip, Tourista viajó al norte del país para realizar las grabaciones. Cabe mencionar que este es el segundo material dirigido por su vocalista, quien anteriormente presentó “Este Fuego”, un clip hecho durante la cuarentena por la pandemia de la COVID-19 que paralizó sus actividades y la promoción de su último disco “Fantasmas”.

Tourista Foto: difusión

“No me arrepiento”, es el primer adelanto del tercer álbum de Tourista

Tourista, integrado por Rui Pereira (voz y guitarra), Genko (guitarra y sintetizadores) y Sandro Labenita (batería) empieza el año con su tema “No me arrepiento”, cabe destacar que esta canción es el primer adelanto de su tercer álbum de estudio, el cual está mapeado para lanzarlo a fin de año.