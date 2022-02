Susy Díaz asegura que rostro de Sheyla Rojas volverá a la normalidad: “Que no se asuste”

Susy Díaz, en base a su basta experiencia con operaciones en los labios, recomendó a Sheyla Rojas tomarse con calma la última reacción alérgica que sufrió su rostro tras someterse a una cirugía facial, pues, según la exbailarina, no es la primera a quien le sucede algo así y con el tiempo su rostro se acomodará.

La madre de Flor Polo se atrevió a revelar lo que sucedió con ella la primera vez que se aplicó el popular bótox en los labios para que la ex chica reality pueda tomarlo como ejemplo.

“Parecía ‘boca de llanta’, me asusté mucho, pero luego desinflama. Hay que saber dónde inyectarse ácido hialurónico o bótox, porque un día me inyectó una cosmiatra y mi boca se me iba para un lado, como mordiéndome la oreja” declaró Díaz al diario Trome.

Susy asegura que Sheyla no tiene de qué temer

Pese al susto inicial que vivió Susy Díaz con su primera experiencia, su rostro fue poco a poco tomando su apariencia anterior. La exbailarina aseguró que lo mismo sucederá con la modelo, por lo que no tiene razones para preocuparse.

“Conforme pasa el tiempo, la sustancia se va diluyendo y todo vuelve a la normalidad. Me acuerdo que un día también me inyecté en la frente para que se me borren las arrugas y mis cejas un poco más y se pegaban a mi cabello. Son cosas que pasan, pero conforme pasa el tiempo se acomodará su boca. Que no se asuste”, recomendó a Sheyla.

La figura pública incluso sostuvo que la ex chica reality aún está en edad de poder continuar con sus operaciones faciales.

“Cuando uno se hace algo, quiere hacerse más cosas. En mi caso, hace diez años ya no me hago nada, solo mi cirujana María Eugenia Ruiz me hace mi Hollywood peel (rejuvenecimiento facial). Cada seis meses me hago mi ‘mantenimiento’, pero Sheyla está joven y puede hacerse lo que quiera”, aseguró.

Sheyla Rojas asustada por reacción alérgica en su rostro

La modelo peruana Sheyla Rojas se presentó el último lunes 28 de febrero en el programa América hoy, donde anunció que no volvería a someterse a ninguna intervención quirúrgica luego de la última experiencia que tuvo, en el que sufrió una parálisis facial como consecuencia de la intervención.

“Aún estoy inflamada, me cuesta muchísimo mover (la boca). Me lo hice en noviembre, fue una pequeña liposucción de papada. De hecho, tuve un proceso inflamatorio muy severo. Al principio, ni siquiera podía comer. (…) Al día siguiente, viajé y además tomé medicamentos, tuve una mala reacción”, relató la modelo al magazine de América Televisión.