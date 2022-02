Sheyla Rojas revela por qué le dio parálisis facial: “Estoy inflamada. No quiero volver a operarme”

Sheyla Rojas se presentó en el programa América hoy, donde reveló el motivo por el cual padece parálisis facial. La modelo explicó que aún continúa con el rostro inflamado debido a que, a fines del 2021, cuando regresó a Perú, sufrió problemas en su salud tras someterse a una nueva cirugía estética.

Durante la entrevista en el set de televisión, la modelo evidenció el cambio de su apariencia. Contó que un día después de pasar por el quirófano, viajó a México y tomó medicamentos para sobrellevar la operación, pero todo ello le causó una mala reacción en el cuerpo.

Confesó que se hizo una liposucción en la papada. “No es que me haya puesto más labio, sino que me hice la papada. Yo aún estoy inflamada, me cuesta muchísimo mover (la boca). Me lo hice en noviembre, fue una pequeña lipo. De hecho, tuve un proceso inflamatorio muy severo. Al principio, ni siquiera podía comer. (…) Al día siguiente, viajé y además tomé medicamentos, tuve una mala reacción. Ya se está desinflamando, l levo una vez por semana terapia (para parálisis facial) ”, expresó.

Sheyla Rojas no quiere volver a operarse

Ahora, la exintegrante de Esto es guerra le dice adiós a las cirugías. Se mostró decidida al aclarar que ya no planea someterse a una operación más en el rostro porque teme poner en riesgo su salud.