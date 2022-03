Camila Cabello lanzó adelanto de su canción “Bam Bam” junto a Ed Sheeran

¿Un adiós anunciado? Camila Cabello llamó la atención de sus seguidores luego de que estrenara un avance de su próxima canción a estrenar este 4 de marzo, “Bam bam”. El nuevo tema de la cantante, quien sorprendió con una interpretación peculiar de “It’s all coming back to me now”, ha hecho que los cibernautas afirmen que la grabación está dedicada a Shawn Mendes, su exnovio.

PUEDES VER Cinderella favorita al Oscars fan favorite: No way home no ganaría ansiado premio

¿Qué se sabe de esta nueva canción de Camila Cabelllo?

Camila Cabello vuelve a sorprender a sus seguidores con el estreno de un pequeño adelanto de lo que será su próximo single “Bam bam”. Como se sabe, esta grabación es la primera pieza que conformaría la nueva producción de la artista, la cual ella misma anunció para este año. Según el portal NME, podría pertenecer a su próximo nuevo álbum, Familia.

No obstante, esto no logra sorprender del todo a varios de sus fanáticos. El pasado 21 de febrero, la intérprete de “Havanna” ya había dado la noticia de una canción estaba por llegar el próximo 4 de marzo, junto a Ed Sheeran.

La cantante anunció su nueva canción "Bam bam" en redes sociales. Foto: Instagram Camila Cabello

PUEDES VER Shawn Mendes es visto con una misteriosa mujer haciendo un ritual en Hawai

¿Por qué el adelanto ha llamado tanto la atención de los cibernautas?

Camila Cabello solo ha soltado un breve fragmento de la canción, la cual ha logrado captar la atención de los usuarios de TikTok. Esto se debe a que la letra que se puede escuchar estaría basada en su relación pasada con el cantante Shawn Mendes. Recordemos que ambos eran una de las parejas favoritas de muchos amantes de la música.

“Dijiste que odiabas el océano, pero ahora estás surfeando. Dije que te amaría de por vida, pero acabo de vender nuestra casa. Éramos niños al principio, supongo que ahora somos adultos. Ni siquiera podía imaginar tener dudas. Pero… no todo funciona fuera. Ahora estoy bailando con extraños y tú podrías estar en una relación casual. Diablos, todo está cambiando tan rápido. Así es la vida”, canta Camila.