¿Quién es Amanda Bynes y por qué pide poner fin a su tutela?

¡Una historia de película! Amanda Bynes, famosa actriz de los años 90 y 2000, está en la lucha por salir de la tutela en la que está sometida desde el 2013. Si bien la celebridad es recordada por sus papeles protagónicos en películas como Rumores y mentiras con Emma Stone, y series de televisión como The Amanda show, la estrella fue detectada con problemas psiquiátricos desde hace años.

Primeros años de Amanda Bynes en televisión

Amanda Bynes se ganó su lugar en la televisión estadounidense después de hacerse famosa por un comercial que grabó a los siete años. Posterior a ello, el famoso canal Nickelodeon la llamó para unirse a la lista de sus jóvenes estrellas.

En aquel entonces, la casa televisora tenía en su producción a Dan Schneider, quien fue acusado de tener conductas inapropiadas con su equipo de trabajo por el movimiento Me too. Precisamente, fue el productor el que incluyó a Amanda en la serie de 1996 All that.

Desde ese entonces, la actriz era conocida como una niña carismática y alegre. No obstante, el éxito tocó a su puerta en octubre de 1999, cuando se le otorgó su propio programa: The Amanda show. Este formato era nuevo en el canal, ya que no seguía ningún tipo de narración y reunía a muchos otros jóvenes actores para entretener al público.

El show es recordado por toda una generación, ya que se transmitía seis veces a la semana, durante casi tres años. Incluso, Drake Bell, quien fue su compañero en Nickelodeon, recuerda a Amanda como una adolescente de 14 años con una ética laboral envidiable.

Amanda Bynes pasó por Nickelodeon entre los años 90 y 2000. Foto: TMZ

Amanda Bynes como ‘estrella adolescente’ en Estados Unidos

Estas producciones sirvieron como impulso para la carrera de Amanda Bynes frente a las cámaras. Poco tiempo después, la actriz debutó en la comedia Gordo mentiroso, del 2002. Asimismo, prestó su voz para Piper, personaje de la película Robots del 2005.

Si bien ‘Chicky’ (apodo que sus padres le pusieron a la actriz) ya estaba trabajando en el cine estadounidense, realmente logró convertirse en una ‘estrella adolescente’ con las siguientes películas que estrenó. La primera fue Un sueño para ella, en el 2003, donde interpretaba a una joven que descubría la verdad sobre su lejano padre y deseaba contactarlo.

Amanda Bynes promocionando Un sueño para ella. Foto: TMZ

Luego, se estrenó Ella es el chico, en el 2006, cinta que la llevó a trabajar con otros actores como Channing Tatum. La película, la cual es una de las más exitosas sitcoms de los inicios de los años 2000, logró posicionarla como una de las actriz favoritas del público. Al mismo tiempo, protagonizó la serie Lo que me gusta de ti, desde el 2022 hasta el 2006.

Un año después, Amanda dio vida a Penny en la película musical Hairspray. Luego de tres años, volvió a la pantalla grande con su rol protagónico en Rumores y mentiras, una de las películas adolescentes más famosas que grabó junto a la nominada al Óscar Emma Stone.

¿Por qué se le impone una tutela a Amanda Bynes?

Si bien el éxito de Amanda estaba asegurado en Hollywood, la salud mental de la actriz se estaba deteriorando. Después de grabar Ella es el hombre, la actriz empezó a tener una peligrosa obsesión por su cuerpo.

“Cuando vi la película, entré en un periodo de depresión de cuatro a seis meses, porque no me gustaba cómo me veía de chico. Fue una experiencia super extraña, con la que me dio el bajón”, le dijo al portal Paper. La celebridad reveló que, tiempo después, empezó a ingerir sustancias para bajar de peso y que empezaba a detestar su actuación.

“No podía aguantar mi apariencia en ese filme y tampoco me gustaba mi interpretación. Después de verla, estaba convencida de que debía dejar de actuar”, señaló sobre su participación en Rumores y mentiras.

En junio del año 2010, Amanda escribió en Twitter que dejaría su carrera en Hollywood y empezó a protagonizar escandalosos comentarios en contra de otras famosos. Una de ellas fue Rihanna.

Amanda Bynes y Rihanna se distanciaron después de los vergonzosos comentarios de la actriz. Foto: Europa press

Esto causó la indignación y el odio de los que antes fueron sus fanáticos. Poco tiempo después, en el 2012, Amanda fue detenida en distintas ocasiones por las autoridades. Posesión de drogas, haberle lanzado un cigarro de marihuana a la Policía cuando fue a intervenir su domicilio y manejar bajo los efectos de sustancias ilícitas fueron algunos de los de los delitos que cometió.

En 2013, se le internó en un centro psiquiátrico y se le diagnosticó bipolaridad. Desde ese mismo año, se le asignó a su madre, Lynn Bynes, como la encargada de la tutela sobre la vida de Amanda. Su progenitora ha tenido el control sobre sus asuntos personales, médicos y financieros en todos estos años.

Amanda Bynes acompañada por sus padres. Foto: TMZ

Amanda Bynes en los últimos años

La protagonista de The Amanda show ha tenido recaídas a lo largo de los años, pero también ha logrado sobreponerse y salir adelante. Se sabe que la actriz asistió al Fashion Institute of Design & Merchandising y se ha puesto la meta de lograr la licenciatura. Según TMZ, ella se encuentra mejor de salud y ve a la moda como una salida creativa a sus problemas.

Amanda Bynes y su novio Paul Michael. Foto: US Weekly

Asimismo, Amanda se comprometió en 2019 con Paul Michael, después de conocerse en las reuniones de alcohólicos anónimos. Debido a que la salud de la celebridad ha ido mejorando con el paso del tiempo y el alejamiento total que ha mantenido de las cámaras, la lucha por anular la tutela ha comenzado.

Su abogado, David A. Esquibias, ha solicitado que se termine la tutela que pesa sobre la estrella y su patrimonio en una petición especial presentada al Tribunal Superior del Condado de Ventura en California.

El representante le dijo a la revista People: “Amanda desea terminar su tutela. Ella cree que su condición ha mejorado y que la protección de la corte ya no es necesaria”. Una próxima audiencia ha sido programa para este 22 de marzo. Tanto la actriz como sus familiares, esperan que el proceso concluya satisfactoriamente.