Giuseppe Benignini asegura que no habló mal de peruanos: “Estoy muy agradecido”

Hace unos días, Giuseppe Benignini se dirigió a sus detractores peruanos y los tildó de ‘frustrados’, lo que causó la indignación de muchos usuarios en redes sociales por expresarse de esa manera de nuestros compatriotas. Tras ello, la expareja de Michelle Soifer, mediante sus redes sociales, aclaró el malentendido y aseguró que ese mensaje solo era para algunas personas.

A través de sus historias de Instagram, el popular ‘Principito’ mencionó que se siente muy agradecido con los peruanos, y aseguró que sacaron de contexto sus declaraciones.

“Siempre hacen eso, quieren sacar de contexto todo lo que digo para generar polémica”, escribió.

Giuseppe Benignini asegura que sus declaraciones fueron para sus haters

“Cuando yo dije que hay gente frustrada me refiero a la gente que critica, en este caso a los haters, yo no estoy hablando del Perú entero, estoy sumamente agradecido con Perú por todas las cosas que me dio, tanto buenas, como cosas malas que me sucedieron también ”, mencionó.

“Yo entiendo a la gente que me escribe y es como que vengan a mi país y comiencen a hablar mal; yo no lo hice en general, lo dije por las personas que siempre están pendientes de las cosas que hago para criticar (…) En Perú hice negocio... mi marca de ropa, hice un negocio de latas de atún, proteínas, estaba haciendo negocios de vinos, hubo cosas que no encajaron, pero es parte de la vida, a veces tienes que fracasar para levantarte, incluso en Bolivia la gente me reconoce”, añadió poco después.

El modelo se manifestó sobre las acusaciones en su contra. Foto: Instagram Giuseppe Benignini

El ‘Principito’ agradecido con los peruanos

“Perú ha sido uno de mis países favoritos, les muestro esto para que vean que estoy agradecido”, señaló, y pidió que por favor no le escriban a personas que él etiquete para decir que es una mala persona: “Acabé una relación hace dos años, tengo derecho a enamorarme”.