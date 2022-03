Melissa Paredes aclara que ‘Gato’ Cuba sí asumió gastos escolares tras críticas

Melissa Paredes volvió a pronunciarse en redes sociales sobre el regreso a clases de su pequeña hija. La modelo quiso aclarar a sus seguidores cómo se comparte los gastos con su expareja Rodrigo Cuba.

Luego de las declaraciones de Paredes en redes sociales en las que sostuvo que “nadie le daba ni un sol”, la exconductora de televisión fue criticada por algunos usuarios, quienes consideraron que no era del todo sincera, ya que Cuba demostró desde su plataforma que él compró los útiles de la menor.

Ante ello, la modelo pareció retractarse de sus palabras y aseguró que el padre de la pequeña brinda la mitad del dinero gracias al acuerdo de tenencia compartida que especificaron en su proceso de divorcio.

“Me están preguntando mis mamis y papis (sus seguidores) cómo es una tenencia compartida y se les hace como super raro, yo sé que en Perú no es muy común” , comenzó diciendo la exfigura de América TV desde sus redes sociales.

Melissa Paredes explica cómo funciona una tenencia compartida

Debido a las múltiples preguntas que recibió Melissa Paredes en su plataforma, la modelo se animó a explicar la forma en la que se aplica una tenencia compartida entre padres separados.

“Me preguntan cómo es en cuanto al colegio. Les cuento. La otra parte (Rodrigo Cuba) compró los útiles, me pasa la boleta y yo le deposito la mitad de los útiles, igual es en los uniformes. Por ejemplo, yo compro la mochila y la lonchera, pero no es que yo lo compré, voy a comprarlo, pero paso la boleta y él me deposita la mitad, y viceversa”, sostuvo.

La expresentadora también se mostró preocupada por haber dado una buena explicación a sus seguidores.

“Espero haberlo explicado bien, así es una tenencia compartida, los gastos son divididos en partes iguales para ambos padres y todo en favor de la menor para que no le falte nada, como tiene que ser”, finalizó la también actriz.