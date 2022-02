Melissa Klug admite que fue un error quitar fotos con Jesús Barco durante crisis

Melissa Klug sorprendió a sus seguidores al eliminar sus fotos con Jesús Barco de sus redes sociales, días atrás. Tras evidenciarse esta acción, crecieron rumores de una ruptura entre la influencer y el futbolista de la Liga 1. Sin embargo, ambos salieron al frente para aclarar lo sucedido.

A través de un comunicado, revelaron que pasaron una profunda crisis, pero que ya lograron superarlo. Del mismo modo, descartó que fue ocasionado por terceras personas, tal como algunos medios especulaban.

Este lunes 28 de febrero, la exbailarina reapareció en el programa En boca de todos para reiterar su mensaje y hacer unas aclaraciones en torno a ciertas decisiones que tomó y se expusieron públicamente.

Melissa Klug desmiente haberse separado de Jesús Barco Foto: Instagram.

Melissa Klug sobre fotos borradas de su Instagram

La madre de Samahara Lobatón dijo que nunca llegó a borrar definitivamente sus fotos con Jesús Barco de Instagram, sino que las archivó. “En cualquier momento las puedo volver a subir”, acotó la joven de 38 años.

Así también, reafirmó que la causa de su distanciamiento no se debió a una infidelidad. “Ya es cosa mía, todos tenemos peleas, decisiones que las tomas precipitadas y ya pasó”, señaló.

“Aquí no hay terceras personas, no hay traición, pudimos conversar y solucionar todo. Yo no lo tomo como un berrinche, sino como una decisión precipitada, todos tenemos esos momentos ”, agregó Melissa Klug.

Melissa Klug y Jesús Barco caminan juntos en un parque

Samuel Suárez, a través de su canal de Instarándula, mostró imágenes de Melissa Klug y Jesús Barco abrazados en un conocido parque de diversiones.

“No hay mejor lugar para limar asperezas que un parque de diversiones”, escribió el periodista dejando entrever que ambos aún mantienen una relación estable.

Pese a que ya no comparten fotos y videos tras su comunicado, la empresaria y el futbolista manejan su reconciliación en privado.