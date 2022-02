Maju Mantilla: “La violencia en redes sociales debe parar”

¿Quién dijo Detox? La ópera prima de Rosa María Santisteban es una historia que surgió en la pandemia. Trata sobre una joven abogada y soporte de su familia, que se verá envuelta en una apuesta para ganar una cuenta en el estudio donde trabaja porque de no hacerlo será despedida. La trama presenta además la importancia que han cobrado, en la actualidad, las redes sociales. Llega a las salas de cine este 10 de marzo.

El elenco incluye a Luciana Blomberg, Jimena Lindo, Korina Rivadeneira, Gachi Rivero, Andrés Vílchez, Francisco Andrade, José Dammert, Ximena Rodríguez y a Maju Mantilla. La Miss Mundo 2006 da vida a Tati, personaje que se convierte en su primer protagónico en el cine.

“Lo poco que he hecho en la actuación tiene algo bueno y es que todos mis personajes son diferentes. En ‘VBQ’ era la villana, en ‘Te volveré a encontrar’ fui una persona con problemas en cuanto a sus relaciones. Luego filmé una película que aún no se estrena, Mundo gordo, donde soy una mujer un poco extrovertida, antipática, una mujer de carácter. Y acá en ¿Quién dijo Detox? soy lo contrario. Tati es dulce, cree que todo el mundo tiene una buena energía cuando muchas veces no es así. Confía mucho en las personas”, cuenta la también conductora de ‘En boca de todos’.

¿Qué es lo que estás descubriendo con la actuación?

Para mí actuar es comprender totalmente la historia que estoy contando. Es comprender totalmente mi personaje, mi entorno, es tener al personaje vivo en el momento, es estar allí y, valga la redundancia, vivir ese momento. No es fácil hacer cine en nuestro país y el que me llamen a un casting me pone feliz, me llena de ilusión. No hay tantas oportunidades porque el mercado no es grande, pero la competencia sí porque tenemos buenos actores.

¿Durante la pandemia has podido seguir estudiando?

Antes de la pandemia llevé dos laboratorios. Uno con Miguel Iza, que fue taller de monólogos, y otro con Norma Martínez. Ahora estoy viendo otros talleres para inscribirme.

La película habla sobre las redes sociales. ¿Estar al frente de un programa al mediodía, de lunes a viernes, te ha quitado algo de privacidad en ese aspecto?

Por ser un personaje público sí. Nosotros estamos expuestos y en las redes sociales tenemos seguidores que no conocemos, no sabemos sus intenciones y muchas veces me ha pasado que he compartido cosas bonitas propias y de mi familia y los comentarios han sido fuera de lugar. Y por eso trato de no exponer tanto de mis cosas. La intimidad y privacidad es tan bonita y valiosa a la vez que es mejor pensar en eso y no exponer tanto.

¿Y qué opinas de Luciana Fuster, quien denunció ser víctima de bullying y temía caer en depresión?

Es lamentable, sobre todo ellos, los ‘chicos reality’ que son tan conocidos y cuyas vidas atraen bastante. Entiendo lo que pasa con Luciana porque es una chica jovencita. Empezó en la televisión cuando aún estaba en el colegio. Está en TV y también hace radio y está bien expuesta y su relación también está expuesta. Tiene más de cuatro millones de seguidores en Instagram, y bueno, no le puedes gustar a todo el mundo. Hay gente que te tiene cariño, otros no. Pero yo inculco que debe haber mucho respeto, y si hay criticas, que sean sin insultos ni mofas. Ese tipo de violencia en redes sociales para mí debe parar, eso no se debe permitir, hay que ser muy respetuosos. Ningún tipo de violencia debe ser aceptaba.