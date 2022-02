Korina Rivadeneira anuncia que culminó sus estudios: “Oficialmente diseñadora de interiores”

¡Un nuevo logro! Korina Rivadeneira sorprendió a los usuarios de Instagram al celebrar el fin de sus estudios superiores. La modelo de origen venezolano anunció con orgullo que logró terminar un curso académico de diseño de interiores otorgado por una institución de España y fue felicitada por sus millones de seguidores.

Con una serie de fotografías festejó junto con su hermana Geral, quien también llevó el mencionado curso. Además mostraron con emoción los certificados de estudios que demuestran sus conocimientos.

Korina Rivadeneira ya es diseñadora

Korina Rivadeneira dejó un mensaje en su cuenta de Instagram y de esta manera comunicó a los cibernautas que logró finalizar una Maestría internacional en diseño de interiores, a pesar de que muchos de sus seguidores no sabían que se encontraba estudiando.

“¡Lo logramos! Mi hermana, mi mejor amiga, mi comadre y ahora colegas al fin. Te adoro con todo mi corazón y estoy feliz de iniciar esta aventura al lado de tremenda capa del diseño. Vamos por mil proyectos más juntas. Oficialmente interioristas y diseñadoras de interiores ”, fue el mensaje que difundió.

Korina Rivadeneira ya es diseñadora. Foto: captura Instagram

Korina Rivadeneira habla de su embarazo

Korina Rivadeneira contó detalles sobre su segundo embarazo y aseguró que esta nueva experiencia con la maternidad ha sido muy diferente. Según comentó, se encuentra sintiendo nuevos síntomas durante su gestación. Sin embargo, recalcó que Mario Hart ha sido un gran apoyo para ella.

“Con el de Larita los vómitos y náuseas me mataban, con este embarazo solo estoy cansada, pero debo admitir que estoy menos tolerante, digo las cosas que siento sin pensarlo, esté bien o esté mal, entonces no me estoy callando nada, si me respondes me defiendo”, expresó la chica reality.