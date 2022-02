Karol G y las 9 mejores frases de sus canciones que se volvieron viral en sus conciertos

Karol G regresa al Perú para ofrecer un concierto en Lima el próximo sábado 4 junio en el escenario del Arena 1 de la Costa Verde. En medio de la expectativa que ha generado esta noticia entre sus fans, te recordamos las nueve mejores frases de sus canciones que se convirtieron en viral cuando la cantante colombiana las interpretó en sus shows.

1. “Me siento grande por ti, y, aunque lo intentara, no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti, y, si yo me muero, volvería a por ti”- Canción “Ocean”

2. “Y llámalo como tú quiera, lo que tú diga me resbala, yo sólo vivo a mi manera” - Canción “Ahora me llama”

3. “Porque no sabemos hablar sin discutir, nos contradecimos casi to el tiempo, esto es amor y odio, nos queremos así” - Canción “Bebesita”

4. “Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida, y no te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico” - Canción “Culpables”

5. “A la vieja escuela, que me mande flores, quiero que me lleve al cine, quiero que me robe un beso, pero por la noche también se ponga travieso” - Canción “Punto G”

6. “Y no es que muera, porque no tenga tus besos, pero es que vivir sin eso, es como vivir sin razón” - Canción “Créeme”

7. “Ella te dio algo, mientras tu arriesgabas, yo te lo di todo, tú no quisiste nada, ella es un segundo y yo era para siempre, algo pasajero, te condenó a perderme” - Canción “Ella”

8. “Pero en el juego del amor, ya yo perdí tu piel, buscando mil razones pa que tú te quedes, pero, si quieres tu espacio, te voy a entender” - Canción “Dices que te vas”

9. “Si aquí no estás, en el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad” - Canción “Créeme”

Las canciones con más exitosas de Karol G

La cantante colombiana ha alcanzado la fama a nivel mundial debido a la composición de sus temas que empoderan a las mujeres. Entre las canciones que han logrado más popularidad están: “Bichota”, “Culpables”, “Secreto”, “Tusa”, “El makinón”, “Mami”, “¡Ay, Dios mío!”, entre otros.

¿Dónde comprar entradas para el concierto de Karol G en Lima?

La promotora Veltrac Music confirmó que las entradas para ver a Karol G en Lim estarán disponibles en la plataforma de Joinnus. Por el momento, no han anunciado los precios, las zonas y la fecha de la preventa y venta general.