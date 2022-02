Enrique Bunbury anuncia su retiro de los escenarios: “Se ha convertido en dolor y sufrimiento”

Enrique Bunbury se retira de los escenarios. El rockero español ha anunciado que le pone fin a sus giras y shows en vivo debido a que padece serios problemas de salud que le impiden volverle a cantar a su público. A través de su cuenta oficial de Instagram, el exlíder de Héroes del silencio envió un comunicado en el que explica todos los detalles.

“He tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa, en los conciertos y tours. Los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice ”, inicia Enrique Bunbury en su anuncio.

¿Qué problema de salud tiene Enrique Bunbury?

Reveló que, desde hace varios años, le afecta un problema en la garganta que lo deja sin la voz que solía ofrecer en sus conciertos. Sin embargo, durante la pandemia, pensó que podría haber mejorado su salud y decidió realizar una gira por México.

“El parón de las giras internacionales, el 20 y el 21, me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario era una fuerza mucho más poderosa. Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana corrobora todo lo contrario, y confirma y adelanta una decisión que sabía cercana”, agregó.

Lamentó que ya no disfrute subirse a un escenario porque ahora le causa dolor corporal. “He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita , y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento . Nada de esto me ocurre jamás si no estoy de gira ”, sostuvo el rockero de 54 años.

Enrique Bunbury anuncia su retiro de los escenarios. Foto: captura Instagram

No deja la música

Pese a que le dice adiós a su público, Enrique Bunbury aclaró que no dejará la música completamente . Según indicó el cantante, se dedicará a “componer canciones, grabar discos, pintar y escribir libros de poesía”, actividades que forman parte de sus objetivos.

Por último, agradeció a sus miles de fans por apoyarlo en sus mejores momentos. “En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y de 250.000 y, en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares”, finalizó.