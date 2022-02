Austin Palao elogia a Alejandra Baigorria: “Es de las parejas que te hacen crecer, vale la pena”

Austin Palao brindó una entrevista en la que habló sobre diferentes temas de su vida privada. Uno de ellos fue la relación de su hermano, Said Palao, con Alejandra Baigorria. El ex chico reality de El poder del amor no dudó en llenar de elogios la personalidad de la empresaria de Gamarra y aseguró que ella es una persona que apoya a sus parejas.

Contó que ha podido compartir experiencias con su hermano cuando ambos eran solteros, pero ahora lo nota mucho más centrado en sus planes profesionales. Mencionó que en parte es por la ayuda que recibe de la modelo.

¿Qué dijo sobre Alejandra Baigorria?

“He gozado a mi hermano soltero, lo he gozado con flaca. Hoy por hoy, como lo veo a Said, con pareja, con Ale, está muy centrado, está cumpliendo esas metas que son meritorias para su vida, y creo que Ale lo enfoca bastante, es de las parejas que lo hacen crecer, vale la pena ”, expresó Austin Palao para el canal de YouTube de Kiara Trigoso.

Sobre un posible embarazo de Alejandra Baigorria, el joven influencer opinó que aún no pide convertirse en tío, pues está seguro que la llegada de un sobrino va a suceder en el momento indicado.

Austin Palao admirado por Flavia Laos

Al ser consultado sobre quién le parece la mujer más bella de la televisión peruana, respondió que para él es la actriz Flavia Laos, porque además de su apariencia física, tiene un buen corazón.

“Muy aparte del físico, es una chica con bastante proyección. Lo que se propone, lo proyecta, lo decreta y lo cumple. Eso es muy admirable. Tiene un corazón enorme que no le cabe en el pecho. Es muy hogareña, familiar, está siempre pendiente de ellos (su familia). Son valores marcados que ella siempre ha tenido, pese a los altibajos que ha tenido”, señaló.